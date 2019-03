El Gobierno pide un pleno extraordinario para aprobar más medidas económicas

El portavoz de Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo pedirá al Congreso que celebre un pleno extraordinario, a ser posible la próxima semana, para aprobar con urgencia el decreto de medidas económicas al que dará luz verde el Consejo de Ministros de este viernes.



Blanco, en declaraciones a RNE, ha señalado que, aunque es competencia del Congreso decidir la fecha, "el deseo" del Ejecutivo es que este pleno extraordinario de la Cámara Baja se celebre la próxima semana.



El ministro ha precisado que será el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien presente esas medidas a los Grupos Parlamentarios en una compareciencia en la que además realizará un análisis sobre la situación económica.



Blanco ha recordado que el decreto que aprobará este viernes el Consejo de Ministros contempla cambios en el Impuesto sobre Sociedades y medidas para reducir el gasto farmacéutico, lo que supondrá un ahorro de cerca de 5.000 millones de euros y contribuirá a cumplir con el objetivo de déficit.

El ministro ha explicado que el objetivo de la reforma del Impuesto sobre Sociedades es mejorar y hacer "más rápida y eficiente" la recaudación, adaptándola al ciclo económico, y no elevar la tributación de las empresas, y ha recordado a la patronal, que ha rechazado esta reforma, que en momentos de crisis todo el mundo "tiene que arrimar el hombro".



"No tiene por qué no gustar. Yo conozco empresas que no han manifestado ningún problema y en un momento como éste, todos tenemos que arrimar el hombro", ha afirmado.

Blanco también ha indicado que el decreto del viernes incluirá medidas para reducir el gasto farmacéutico y ha apelado a la responsabilidad de médicos y pacientes para utilizar más los medicamentos genéricos, pues su mayor uso implicará un ahorro de unos 2.500 millones de euros.