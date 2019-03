El Gobierno central impondrá el déficit cero para las autonomías

El ministro de Economía y Competitividad español, Luis de Guindos, anunció en Davos que el Gobierno impondrá un déficit estructural del 0% a las comunidades autónomas para 2020.



En un encuentro con medios de comunicación españoles en el Foro Económico Mundial, de Guindos dijo que "el compromiso de este gobierno con la estabilidad presupuestaria es absoluto". La regulación en España será más estricta para las comunidades autónomas que la que impone la Unión Europea (UE) en disciplina presupuestaria.



"Lo que se apruebe en el Consejo de Ministros va más allá de lo que se pide a nivel comunitario", dijo de Guindos poco antes de que concluyera dicho Consejo. El objetivo del Gobierno español a día de hoy es un déficit presupuestario del 4,4% para 2012 y del 3 % para el 2013, según de Guindos.



El ministro español de Economía señaló que "hemos encontrado una desviación de 2 puntos del déficit presupuestario y que lo hemos intentado corregir", por lo que ahora "vamos a esperar". De Guindos consideró que "la cumbre europea del 30 de enero es una cumbre del crecimiento y del empleo" y eso es un cambio importante que no hubiera ocurrido hace un mes.



El ministro de Economía y Competitividad afirmó que los mercados creen que se ha producido un cambio en Italia y España, como refleja la caída de los diferenciales de la deuda soberana respecto a la alemana. "Si no perciben consolidación fiscal, tienes un problema", dijo De Guindos. El ministro de Economía español añadió que "no ha habido un país con mayor estímulo fiscal y con una mayor bofetada en el mercado laboral" que España, para defender las políticas de austeridad presupuestaria.



De Guindos afirmó que la reforma del sistema bancario español que va a sacar el Gobierno será un éxito si "se produce un proceso de consolidación, fusiones y mejora del gobierno corporativo".



El ministro reconoció que la inyección de liquidez que acometió el Banco Central Europeo (BCE) a finales de diciembre con un vencimiento a tres años ha reducido las presiones sobre los vencimientos de la deuda que tienen las cajas de ahorro. De Guindos dijo que la reforma del sistema bancario y laboral se va a anunciar antes del próximo 15 de febrero y descartó que España vaya a necesitar asistencia financiera, algo en lo que también coincide el Fondo Monetario Internacional (FMI).