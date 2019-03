El Gobierno asegura que no tiene previsto cerrar ningún banco

El Gobierno ha recalcado que no tiene intención de liquidar ninguna entidad financiera, en referencia a la posibilidad apuntada por el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, sobre la posible liquidación de uno de los tres bancos nacionalizados, Novagalicia Banco, Catalunya Caixa o Banco de Valencia.

El Ejecutivo tiene como objetivo "sanear, recapitalizar y privatizar" aquellas entidades financieras que se encuentran bajo tutela del Estado y no tiene intención de liquidar ninguna de ellas, han señalado fuentes oficiales del Ministerio de Economía.

Previamente, Almunia ha indicado en una entrevista que "por lo que sabe" una de las entidades financieras intervenidas por el Estado podría ser liquidada.

"Si no me equivoco, uno de los tres, según las intenciones de las autoridades españolas, está encaminado hacia una liquidación para que no sea una preocupación constante tras la reestructuración", ha explicado el comisario europeo.

Previamente, el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, aseguraba que el Gobierno no tiene intención de cerrar ningún banco en el marco de la reestructuración financiera tras conocerse que la UE podría solicitar a España el cierre de entidades problemáticas no sistémicas como condición para entregar el rescate.

"No tenemos por qué salvar a todos los bancos si no es estrictamente necesario", ha asegurado a un alto funcionario europeo. "Hay casos en que habrá que liquidar entidades", ha agregado.