El Gobierno anuncia una subida del 1% en la pensiones y mantiene la ayuda a los parados

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes que todas las pensiones subirán en 2012 el 1 %.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha afirmado que la actualización se ha hecho en función de la previsión del IPC para 2012.



La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha explicado que el coste de revalorizar las pensiones el año que viene es de 968,47 millones de euros.



Según los cálculos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la pensión media, de 810,85 euros, se incrementará el año que viene en 8,11 euros al mes, lo que supondrá una mejora anual de 113,52 euros.



Menor incremento tendrá una pensión de 500 euros, que será mejorada en 5 euros al mes y 70 euros al año. En el caso de la pensión contributiva más alta, de 2.500 euros, su revalorización será de 25 euros al mes, lo que se traducirá en 350 euros más al año.



De los 968,47 millones de euros que cuesta el alza del 1 %, 938,32 millones se destinarán a subir las pensiones contributivas y Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), 20,69 millones a las pensiones no contributivas y 9,46 millones a las prestaciones familiares.



Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha autorizado hoy a la Seguridad Social que consolide en la nómina de los pensionistas de mínimas, SOVI, no contributivas y prestaciones familiares la desviación del IPC del 1,9 %, registrada en noviembre de 2011.



El importe de esta consolidación es de 414,18 millones de euros, por lo que si se suma esta partida a los 968,47 millones del coste de revalorizar el 1 % las pensiones en 2012, la Seguridad Social deberá desembolsar el año que viene un total 1.382,65 millones de euros.



Según Fátima Báñez, con la revalorización de un 1 % de las 9,4 millones de pensiones que hay y con el pago de la desviación del IPC se evita que las prestaciones pierdan poder adquisitivo el año que viene. En cuanto a la paga de la desviación del IPC, Báñez ha indicado que se hará en la tercera semana de enero.



Se mantiene la ayuda de 400 euros a los parados

Soraya Sáenz de Santamaría también ha anunciado que el Ejecutivo prorrogará otro seis meses más la ayuda de 400 euros a los desempleados sin ingresos cuando finalice su vigencia, el próximo 15 de febrero.



Fátima Báñez ha destacado que la prórroga de esta ayuda tendrá un coste global de 300 millones de euros (50 euros por cada mes de vigencia).



Sáenz de Santamaría ha destacado que el Gobierno "quiere proteger a los más débiles y a los más desprotegidos", por lo que entiende que el Ejecutivo "no puede pedir sacrificios a quienes no pueden dar más".



Por su parte, la ministra de Empleo ha subrayado el carácter "social" de esta medida que, según ha precisado, beneficiará a cerca de 125.000 desempleados y estará vigente hasta mediados de agosto de 2012. La ayuda de 400 euros a los parados está ligada a formación y ubicada dentro del llamado 'Plan Prepara'.



Báñez ha señalado además que con esta medida, así como con la revalorización de las pensiones, el Gobierno "cumple" con el compromiso del presidente, Mariano Rajoy, "de que el esfuerzo en la salida de la crisis no recaería sobre las personas más vulnerables de la sociedad".