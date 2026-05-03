Las gasolineras españolas son un atractivo turístico para los franceses que viven junto a la frontera

En la actualidad, las gasolineras españolas se han convertido en uno de los lugares más visitados por los franceses que viven junto a la frontera. Llegan de Hendaya, Bayona o San Juan de Luz, entre otros muchos lugares. Varios conductores nos destacan que aquí el precio es mucho más barato.

Con la rebaja del IVA al combustible su visita se ha multiplicado. Markel Etxebeste, trabajador de Easy Gas, nos asegura que, desde marzo, "vienen mogollón de franceses. Mucho más que antes". Una mujer que se acerca a llenar el depósito de su coche nos comenta que procura acercarse a España una vez a la semana. Un español que vive en Francia nos recalca que él nunca echa allí gasolina porque es mucho más cara.

Cruzamos la frontera y comprobamos que allí la gasolina supera los dos euros. En concreto, 2,06. El diesel, 2,17. Un ciudadano francés nos traslada que el gobierno español ha hecho muy bien en tomar las decisiones que ha tomado.

Muchos llegan a Irún o Hondarribia con bidones para llevarse la mayor cantidad de gasolina posible. Dos de ellos nos comentan que es para su segundo vehículo. Otros nos hablan de un barco o de la máquina de cortar hierba.

Ante nuestros ojos un coche con matrícula francesa se detiene y saca del maletero cuatro bidones para llenarlos de combustible. Nos aseguran que cada uno de ellos tiene una capacidad de diez litros. Según la legislación, no pueden llevarse más de 240 litros de gasolina. Siempre usando bidones homologados con una capacidad máxima de 60 litros. Las sanciones pueden rondar los 2000 o 3000 euros. Markel nos asegura que él ha llegado a ver coches transportando hasta cinco bidones.

Tras su visita a un destino tan gastronómico como Gipuzkoa, los que regresan llenos son los coches.

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