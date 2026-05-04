La tensión en Ormuz hace caer más de un 1% a las bolsas europeas y eleva el petróleo a 114 dólares

La tensión geopolítica en el estrecho de Ormuz ha devuelto la presión a los mercados energéticos y ha reabierto el miedo a una crisis de suministro en Europa.

Las bolsas del continente han acusado el golpe con descensos superiores al 1%, en una jornada marcada por la subida del precio del petróleo hasta los 114 dólares por barril y por el fuerte encarecimiento del queroseno, combustible clave para el transporte aéreo.

Déficit de 250.000 barriles diarios

El foco de la preocupación sigue estando en el estrecho de Ormuz, una vía por la que transita cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas. Pese al alto el fuego anunciado entre Estados Unidos e Irán, el tráfico marítimo continúa muy por debajo de lo normal y el volumen de paso no alcanza ni el 10% de los niveles habituales. A ambos lados del estrecho, más de 1.400 petroleros esperan turno para cruzar.

En este contexto, Goldman Sachs calcula que Europa afronta un déficit de 250.000 barriles al día. La situación es especialmente delicada en el mercado del queroseno, donde las reservas podrían entrar en niveles críticos a finales de mayo si no mejora el flujo de suministros. Eso abriría la puerta a problemas de abastecimiento y, en el peor de los casos, a cancelaciones de vuelos.

El encarecimiento del combustible aéreo es ya visible. En apenas dos meses de guerra, el queroseno ha subido un 114%, según S&P Global Ratings, una escalada que amenaza con golpear de lleno a las aerolíneas, a la cadena logística y, en última instancia, al consumidor final. El aumento de los costes de transporte puede trasladarse también a otros sectores intensivos en energía y a la cesta de la compra.

La tensión actual contrasta con el alivio que experimentaron los mercados tras el anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Entonces, los precios del crudo se desplomaron por debajo de los 100 dólares: el WTI llegó a perder más del 20 % en una sola jornada y el Brent cayó alrededor de un 19 %. Pero esa reacción apenas duró unas horas.

La recuperación del precio ha vuelto a poner sobre la mesa que un alto el fuego no implica una normalización inmediata de los flujos físicos de petróleo. La escasez persiste en el mercado real, donde los grados físicos siguen encareciéndose y la competencia entre Europa, Asia y Estados Unidos por los barriles disponibles se ha intensificado.

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