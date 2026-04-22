Gándara asegura que el suministro de queroseno "está garantizado" pese a que su precio "se ha duplicado"

Europa afronta un escenario de incertidumbre en el suministro de combustible para la aviación, una situación que algunos organismos ya han calificado de compleja de cara al verano. Sin embargo, el presidente de la asociación de líneas aéreas, Javier Gándara, ha matizado el impacto en el caso español durante una entrevista en Antena 3 Noticias.

Gándara ha explicado que la situación varía en función de cada país y ha defendido que España parte de una posición más favorable. "Yo creo que también hay que relativizar esto porque la situación es distinta en función de los países", ha señalado, destacando dos factores clave: la menor dependencia del crudo procedente de zonas en conflicto y la capacidad de producción interna.

Ventaja relativa de España

Según ha detallado, "solo el 11% del crudo que importa España procede de Oriente Medio" y, en el caso del queroseno, "el 85% del queroseno de aviación que se consume en España se produce aquí en las refinerías que tenemos en nuestro país". A esto se suman los planes de contingencia activados por el sector, lo que permite afirmar que "hasta el momento, el consumo de queroseno está garantizado".

El dirigente ha trasladado un mensaje de tranquilidad para los viajeros de cara a los próximos meses. "De momento sí", ha respondido al ser preguntado por la seguridad del suministro durante el verano, subrayando que tanto España como otros países europeos cuentan con reservas estratégicas que podrían utilizarse si fuera necesario.

Más allá del suministro, Gándara ha puesto el foco en el incremento del precio del combustible. "El gran problema en cualquier caso también es el precio del queroseno que ahora mismo está al doble de lo que estaba antes", ha advertido. No obstante, ha matizado que muchas aerolíneas operan con contratos que les permiten mantener precios estables a corto plazo.

En la línea de eso, ha lanzado una recomendación a los consumidores: "Nosotros lo que animamos es que la gente que quiera reservar ya para este verano, lo haga lo antes posible para precisamente evitar esos posibles incrementos en el futuro".

Incertidumbre más allá del verano

Gándara ha reconocido que la visibilidad sobre el mercado se reduce a medio plazo. "La mayor parte de las compañías tienen asegurado el precio a ocho meses o 12 meses", ha explicado, aunque ha añadido que "más allá de eso y más allá del verano es muy difícil de prever".

Además, ha vinculado esta situación al impacto económico general. El queroseno representa "el 30% de los costes" de las aerolíneas, pero ha recordado que los consumidores también afrontan una subida del coste de vida, lo que limita la capacidad del sector para trasladar estos incrementos al precio final.

Coordinación europea y planes de contingencia

En cuanto a posibles medidas como el reparto de combustible entre países, Gándara ha señalado que se trata de una opción en estudio por parte de las instituciones europeas. "Habrá que ver en qué términos y de qué forma", ha indicado, en referencia a los trabajos de la Comisión Europea.

Pese a la mejor situación relativa de España, ha insistido en la necesidad de una respuesta coordinada. "Los vuelos van y vienen", ha recordado, subrayando que el suministro en el resto de países también resulta clave para garantizar la operativa.

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