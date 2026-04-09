Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

ESTRECHO DE ORMUZ

¿Están en riesgo los aeropuertos en España? La crisis del queroseno ya golpea a Europa

El encarecimiento del combustible y las tensiones en Oriente Medio obligan a aerolíneas a tomar medidas, aunque España mantiene por ahora el suministro garantizado. Todo depende de un punto clave en el mapa: el estrecho de Ormuz. Si no recupera la normalidad, el impacto en el transporte aéreo podría ser solo cuestión de tiempo.

El aeropuerto de Barajas

Imagen de archivo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas | EFE

Publicidad

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

El temor ante una crisis energética sobrevuela los aeropuertos europeos. Mientras el mundo observa con cautela los próximos movimientos tras el acuerdo de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, las consecuencias de la guerra siguen impactando en los mercados. Uno de los perjudicados, el sector aéreo, que sufre falta de queroseno, precios disparados y restricciones.

En Italia, varios aeropuertos ya han comenzado a racionar combustible para garantizar la operatividad. Aunque las autoridades insisten en que no hay motivo para alarmarse, informan que el suministro de combustible está garantizado hasta finales de mayo. Esta situación enciende las alarmas, por lo que aerolíneas como Lufthansa o Ryanair ya han contemplado recortes de operaciones si la crisis se prolonga.

El problema tiene un origen claro: el bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las principales arterias del petróleo mundial. Sin ese flujo constante, el suministro de queroseno, que es clave para la aviación, empieza a tensionarse. Desde la IATA, el Director general Willie Walsh advierte de que incluso si se reabre el paso, "aún tardaría varios meses en recuperar el nivel de suministro necesario".

En este escenario, algunas compañías ya preparan planes de contingencia: priorizar rutas, encarecer billetes o incluso cancelar vuelos si el combustible escasea. Inés Cardenal, portavoz de AICE, explica que en países como Italia o Reino Unido, "ya han reportado algún problema de suministro de queroseno, y tienen mayor dependencia de las importaciones para abastecerse".

España, al margen... pero no aislada

Pero este, por el momento, no es el caso de España. El mensaje es de calma debido a que del total de las importaciones de crudo, solo el 11% procede de Oriente Medio. "El 80% del queroseno de aviación que se consume en nuestro país, esta producido en las refinerías que se encuentran en lo largo y ancho de nuestra geografía", precisa Javier Gándara, Presidente de ALA.

"Las refinerías españolas están maximizando la producción de queroseno para abastecer al mercado", asegura Inés Cardenal. Si embargo, esto no significa que España sea inmune. Si otros países europeos reducen operaciones o sufren desabastecimiento, el impacto se trasladará inevitablemente a nuestro país: "No quita que sí que podría afectar a los vuelos de todos esos sitios hacia España", advierte Gándara.

Por ello, algunas aerolíneas como Volotea ya han dado los primeros pasos: ajustar rutas, subir los precios e incluso cancelar vuelos. Sobre la mesa, un escenario que empieza a dibujarse: menos vuelos, billetes más caros y rutas priorizadas. Y el CEO de la aerolínea Ryanair, Michael O'Leary, ya advirtió que no lo descarta si la situación empeora: "Tendremos que empezar a plantearnos cancelar algunos vuelos o reducir la capacidad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La campaña de la renta arranca con más control fiscal: "Tienen cada vez más datos y una IA que cruza toda la información para detectar posibles errores"

Borrador de la Renta

Publicidad

Economía

Borrador de la Renta

La campaña de la renta arranca con más control fiscal: "Tienen cada vez más datos y una IA que cruza toda la información para detectar posibles errores"

El aeropuerto de Barajas

¿Están en riesgo los aeropuertos en España? La crisis del queroseno ya golpea a Europa

Detenidos en Tenerife por falsos alquileres

Ofertas de alquiler falsas en Tenerife: la Guardia Civil destapa una estafa de más de 5.000 euros

Hombre consultando documentación
Renta 2025

Cómo se hace la declaración de la Renta 2025 de una persona fallecida: guía paso a paso para los herederos

Consulta móvil
Renta 2025

Así puedes conseguir el certificado de IRPF para la Renta 2025 de las prestaciones de la Seguridad Social a través del móvil

Un médico de espaldas
Bajas laborales

Galicia prepara un plan para combatir el fraude en las bajas médicas: hay 70.000 personas al día de baja

En el Debate sobre el Estado de la Autonomía, el presidente de la Xunta ha anunciado también que se reservará el 30% de la vivienda pública para personas de entre 36 y 45 años.

Bloques de viviendas
Vivienda

La vivienda en España sube el triple que en Europa y con sueldos más bajos

El precio de la vivienda no da tregua y sigue al alza. En el cuarto trimestre de 2025 se disparó casi un 13%. Más del doble que la media europea y el triple que en muchos países vecinos.

Cobro pensiones

Pensiones abril 2026: cuándo paga la pensión cada banco y qué entidades lo adelantan

El precio del petróleo se hunde un 13%, hasta 95 dólares, tras acordar EEUU e Irán un alto el fuego temporal

El precio del petróleo se desploma casi un 15% hasta los 95 dólares tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

El Ministerio de Consumo ratifica la multa de 3,6 millones a Alquiler Seguro por "prácticas abusivas" contra sus inquilinos

Publicidad