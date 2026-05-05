Ac2ality firma un acuerdo estratégico de inversión con La Cara Buena del Mundo, perfil líder de noticias positivas

Ac2ality da un paso más en su estrategia de expansión con la firma de un acuerdo estratégico de inversión con La Cara Buena del Mundo, el perfil líder de noticias positivas en español. La operación, cerrada el 5 de mayo de 2026, consolida la posición de la compañía como uno de los principales actores del ecosistema informativo digital, al tiempo que refuerza su apuesta por diversificar contenidos y formatos.

Con esta incorporación, Ac2ality amplía su catálogo de soluciones dirigidas tanto a audiencias como a marcas, apostando por contenidos nativos digitales que conectan con diferentes públicos. La integración de La Cara Buena del Mundo encaja de forma natural en esta estrategia, aportando un enfoque editorial diferencial centrado en el periodismo positivo y de impacto social.

Fundado en 2020 por la periodista María Díaz, La Cara Buena del Mundo se ha consolidado en apenas cuatro años como el principal referente en la generación de noticias optimistas en redes sociales. Con una comunidad cercana a los 600.000 seguidores y más de 4 millones de impactos mensuales entre su web y plataformas digitales, el proyecto destaca por ofrecer información real, contrastada y con un enfoque que busca contribuir al bienestar emocional de sus lectores.

Su presencia se extiende a canales clave como Instagram, TikTok y YouTube, además de su web oficial, donde publica contenidos diarios. Entre sus formatos más destacados figuran el informativo semanal de buenas noticias, emitido cada domingo desde 2023, un informativo mensual, su podcast y la sección 'Positiva del Mes', que ha contado con invitados como Sara Carbonero, Dani Rovira o Mario Alonso Puig.

"Gracias a esta operación, podremos seguir mostrando la cara buena del mundo y contando lo positivo que ocurre a diario. Hechos que demuestran que un mundo mejor no solo es posible, sino que ya se está construyendo", señala María Díaz, fundadora del medio.

Esta operación se enmarca en la hoja de ruta de crecimiento de Ac2ality, que en los últimos meses ha impulsado nuevos verticales como Dep0rtes, centrado en información deportiva, o R3vista, orientado al lifestyle, además de fortalecer su apuesta por el formato audio con el lanzamiento de distintos podcasts.

La incorporación de La Cara Buena del Mundo no solo refuerza su oferta editorial, sino que responde a una tendencia al alza: la búsqueda de contenidos que ofrezcan una visión más equilibrada y constructiva de la actualidad. En un contexto marcado por la sobreexposición a noticias negativas, el periodismo positivo gana terreno como una alternativa capaz de generar conexión emocional con las audiencias, especialmente entre las nuevas generaciones.

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