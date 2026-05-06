Pensiones mayo 2026: cuándo paga la pensión cada banco y qué entidades lo adelantan

La Seguridad Social paga las pensiones a mes vencido. La fecha oficial en que se abona oscila entre los días 1 y 4 de cada mes. Así que durante los cuatro primeros días del mes, los más de 10 millones de pensionistas españoles recibirán el pago, un dato fundamental para aquellos que necesiten organizar su presupuesto y anticipar los gastos de mayo.

Cabe recordar que muchas entidades bancarias adelantan el ingreso, por lo que conviene conocer cómo funciona el pago en este periodo. Esto permite que muchos pensionistas reciban el dinero antes de que termine el mes, normalmente en torno al día 25 de mayo, aunque la fecha exacta puede variar ligeramente dependiendo del banco o de si coincide con fin de semana o festivo.

Este adelanto no depende de la Seguridad Social, sino de cada banco, que lo aplica como una medida para mejorar el servicio a sus clientes. Gracias a ello, los pensionistas pueden disponer de su dinero con mayor antelación y organizar mejor sus pagos habituales.

¿Qué ocurre si hay festivos o puentes?

El 1 de mayo es festivo por lo que el pago de la pensión de abril se realizó entre los días 2 y 4. Sin embargo, a principios de junio no hay ningún festivo que afecte a la hora del cobro de la pensión de mayo. Por lo tanto, la Seguridad Social realizará el pago del subsidio en tiempo y forma.

Bancos que adelantan el pago de las pensiones

En España, es cada vez más común que las entidades bancarias adelanten el pago de las pensiones. Entre las más conocidas que suelen aplicar esta práctica se encuentran:

CaixaBank

Banco Santander

BBVA

Unicaja

Banco Sabadell

ING

Bankinter

Abanca

Ibercaja

Cajamar

Kutxabank

En el caso de que tengas la pensión domiciliada en alguna de estas entidades bancarias es probable que puedas disponer del dinero en los últimos días del mes de mayo sin tener que esperar al pago oficial correspondiente a los primeros días de junio.

De todas formas, es preferible que consultes tu caso concreto con el banco, ya que cada entidad puede fijar sus propias fechas de abono y, en algunos casos, aplicar ligeras variaciones según el mes.

Diferencias según tipo de pensión

Es importante tener claro que no todas las pensiones siguen exactamente el mismo proceso, ya que cada modalidad tiene su propio organismo gestor y puede derivar en cambios en la fecha de abono.

Las pensiones contributivas (jubilación, viudedad, incapacidad permanente u orfandad) dependen directamente de la Seguridad Social y se ingresan siguiendo su calendario oficial, es decir, a principios de mes.

(jubilación, viudedad, incapacidad permanente u orfandad) dependen directamente de la Seguridad Social y se ingresan siguiendo su calendario oficial, es decir, a principios de mes. Sin embargo, las pensiones no contributivas , gestionadas por los servicios sociales de cada comunidad autónoma, también se abonan dentro del mismo periodo, pero pueden presentar ligeras variaciones administrativas según el territorio.

, gestionadas por los servicios sociales de cada comunidad autónoma, también se abonan dentro del mismo periodo, pero pueden presentar ligeras variaciones administrativas según el territorio. Existe un tercer caso: el de las Clases Pasivas , que incluyen a funcionarios del Estado y cuyo pago no lo realiza la Seguridad Social, sino la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. Este colectivo mantiene un calendario propio, aunque suele coincidir en fechas similares al resto de pensiones.

, que incluyen a funcionarios del Estado y cuyo pago no lo realiza la Seguridad Social, sino la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. Este colectivo mantiene un calendario propio, aunque suele coincidir en fechas similares al resto de pensiones. Por último, aquellas personas con pensiones complementarias o procedentes del extranjero también tienen sus propios plazos.

Tener claro cuándo se cobra la pensión de mayo de 2026 te permitirá tener un mayor control de los gastos y evitar imprevistos. Por lo que, aunque la fecha oficial es a comienzos de junio, saber que existe la posibilidad de que el banco anticipe el pago supone una ayuda para que los pensionistas mantengan estabilidad y previsión en su día a día.

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