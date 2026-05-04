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El queroseno, en niveles críticos: riesgo de cancelaciones de vuelos en junio

La crisis en el Estrecho de Ormuz sacude a Europa: sube el petróleo y el queroseno se dispara de precio. El riesgo de escasez a finales de mayo amenaza con cancelaciones de vuelos en pleno inicio de la temporada de verano.

El petróleo roza la barrera de los 120 dólares sin previsiones de una reapertura de Ormuz

La crisis en el Estrecho de Ormuz sacude a Europa: sube el petróleo y el queroseno se dispara de precio | EUROPAPRESS

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La creciente tensión en el Estrecho de Ormuz ya tiene un impacto directo en la economía europea. Las principales bolsas del continente registran caídas superiores al 1%, mientras el precio del petróleo se ha disparado hasta los 114 dólares por barril. Además, el queroseno- clave para el transporte aéreo- se encarece a gran velocidad y se sitúa en niveles récord.

Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio a finales de febrero, el combustible de aviación ha subido un 114%, según S&P Global Ratings. Una escalada que pone en alerta a aerolíneas y autoridades. Las previsiones apuntan a que el precio seguirá en máximos durante mayo, en un momento especialmente delicado por la cercanía de la temporada alta de verano.

El combustible de los aviones ha subido un 114% en dos meses

Las refinerías trabajan a toda máquina para producir más pero no es suficiente. Un informe de Goldman Sachs apunta a que faltarían 250.000 barriles diarios en Europa. Un déficit importante pese a los esfuerzos por compensarlo con importaciones desde Estados Unidos o África.

A corto plazo, Europa está logrando contener la situación gracias a la llegada de cargamentos alternativos y al aumento de la producción en refinerías, que operan al límite de su capacidad. Sin embargo, esta solución es temporal: se está recurriendo de forma intensiva a las reservas.

La escasez de queroseno pone en riesgo los vuelos en plena temporada de verano

Las reservas de queroseno llegarían a niveles críticos a finales de mayo. Esa es la fecha que barajan los expertos. Si eso ocurre, en junio podría haber escasez real de combustible en algunos aeropuertos y riesgo de cancelaciones de vuelos.

El escenario llega en el peor momento posible, con millones de desplazamientos previstos para el verano. Aunque la demanda aérea sigue fuerte, el encarecimiento del combustible -que representa hasta el 40% de los costes de una aerolínea- ya empieza a trasladarse al precio de los billetes.

Si la crisis se prolonga, el impacto podría ir más allá: menos vuelos, tarifas más altas y un verano marcado por la incertidumbre en los cielos europeos.

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