El Consejo de Seguridad Nuclear aprueba la prórroga para la central de Almaraz, Cáceres, hasta 2030

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado el visto bueno este jueves al dictamen técnico no vinculante para prorrogar el funcionamiento de dicha central hasta junio de 2030, decisión que ahora deja en manos del Gobierno la decisión final sobre si la planta podrá continuar funcionando o no con dicho horizonte y que puede afectar al futuro energético del país. El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ha enviado un informe favorable, con algunas condiciones, sobre la renovación del permiso de explotación de la central nuclear Almaraz en la provincia de Cáceres, que aplica a ambas unidades.

La decisión del CSN "se apoya en la comprobación del correcto funcionamiento de la central y en el mantenimiento del nivel adecuado de seguridad para continuar su operación", señala el organismo. El calendario vigente espera el cese de explotación del reactor I de la central de Almaraz, ubicada en Cáceres, en noviembre de 2027 y del reactor II en octubre de 2028. La solicitud de prorrogar su funcionamiento fue presentada por sus propietarios (Iberdrola posee el 53 por ciento, Endesa el 36 por ciento y Naturgy el 11 por ciento).

El CSN no es responsable del futuro de Almaraz

El Gobierno cuenta con un plazo de unos dos meses para permitir o rechazar la ampliación de vida útil de la central; si transcurrido el mismo no se hubiera autorizado la continuidad, las empresas propietarias deberán solicitar formalmente el cierre de la planta.

Aunque su pronunciamiento es esencial desde el punto de vista técnico, el Consejo de Seguridad Nuclear no decide sobre la continuidad de la central, sino el Gobierno.

El CSN evalúa si la instalación presenta las condiciones de seguridad necesarias para seguir funcionando, pero la decisión sobre el futuro de la central recae sobre el Gobierno, el responsable de dar luz verde o no a la prórroga.

Tras las declaraciones del CSN, el expediente vuelve al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que deberá elegir entre conceder la renovación de la autorización. Fuentes del Ministerio ya han avanzado que el Miteco está a la espera de recibir el preceptivo informe del CSN sobre la solicitud para renovar la autorización hasta el 8 de junio de 2030.

Según el procedimiento, el Miteco "estudiará el informe del CSN y toda la documentación que forma parte del expediente, antes de adoptar una decisión sobre la autorización de explotación de la central".

Aunque el informe del CSN se tiene en cuenta como un requisito fundamental, el Ejecutivo no está jurídicamente obligado a autorizar la prórroga. La central extremeña, integrada por dos reactores, es una de las que más electricidad genera en el país, aproximadamente el 7% del total en España y suma unos 3.000 empleos directos e indirectos.

La decisión sobre Almaraz será vigilada con atención por el conjunto del sector nuclear, ya que podría afectar a futuras solicitudes de renovación de otras centrales cuyo cierre también está previsto durante la próxima década, aunque cada autorización deberá estudiarse de forma individual.

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