Renfe permitirá viajar con perros de hasta 40 kilos en todos sus trenes a partir del 21 de julio

A partir del 21 de julio coincidiendo con el Día Mundial del Perro, Renfe permitirá viajar con perros de hasta 40 kilos en todos sus servicios comerciales como el AVE, Avlo, Euromed e Intercity; como en los de Servicio Público: Avant y Media Distancia.

Desde 2022 este servicio solo estaba disponible en algunos trenes de AVE y corredores ferroviarios, sobre todo en trayectos de Madrid-Zaragoza-Barcelona, Madrid-Málaga, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante y Madrid-Granada. Este nuevo modelo también ofrece la posibilidad de acceder al tren desde cualquier parada inmediata y no solo al comienzo del viaje.

De esta forma, Renfe se convierte en el único operador que permite viajar con perros para buscar contribuir a una movilidad más "inclusiva y adaptada a las nuevas formas de viajar", como se señala en un comunicado, en el que se defiende que se ha consolidado como "como una de las compañías ferroviarias europeas más avanzadas para viajar con mascotas".

Podrán viajar dos perros de hasta 40 kilos que se ubicarán en la zona 'pet friendly' del coche, con un coste de 40 euros en AVE, Alvia, Intercity, Euromed y Avlo. Hay una particularidad, y es que, quedan excluidos de estos viajes los perros que no llegan al año, si son de raza potencialmente peligrosa o son hembras en celo.

Los requisitos a cumplimentar

Para que puedan viajar nuestras mascotas con nosotros es fundamental que los perros ocupen la plaza interior junto a la ventanilla, al lado de sus dueños, tendrán que llevar una correa no extensible de 1,5 metros y estar con el bozal puesto tanto en la estación como en el momento del embarque y desembarque del tren.

El dueño tendrá que viajar con la documentación oficial en regla del animal: la cartilla de vacunación actualizada, el pasaporte europeo para animales de compañía, y un kit de limpieza como empapador, toallitas, bolsas, espray desinfectante y antiolor.

Además, este kit contiene una funda de asiento y una alfombrilla para el perro, que el dueño deberá de colocar en el asiento y retirar cuando finalice su viaje.

El neceser se entregará a los dueños en el control de acceso a los trenes de Servicios Comerciales (AVE, Alvia, Avlo, Euromed, Intercity), así como en Avant de Servicio Público.

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