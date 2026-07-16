Sortean dos casas de nueva construcción en Málaga a 10 euros la papeleta

Acceder a una vivienda en propiedad se ha convertido en uno de los principales retos para miles de personas, especialmente en provincias como Málaga, donde el precio de compra ha alcanzado niveles récord en los últimos años. En este contexto, la promotora inmobiliaria Arkipromo ha optado por una fórmula poco habitual en España para dar salida a dos viviendas recién construidas: sortearlas entre quienes adquieran una participación de 10 euros.

La iniciativa se desarrolla en Cuevas del Becerro, un municipio malagueño situado en la Serranía de Ronda, donde la empresa ha finalizado recientemente la construcción de dos viviendas unifamiliares. Cada una supera los 100 metros cuadrados de superficie, está distribuida en dos plantas y dispone de tres dormitorios, cocina equipada y patio. Según la promotora, el valor aproximado de cada inmueble ronda los 180.000 euros.

El periodo para adquirir participaciones comenzó esta semana y permanecerá abierto hasta el próximo 1 de octubre. "En total se emitirán 200.000 boletos, que únicamente podrán comprar personas físicas mayores de edad residentes en España", así nos lo cuenta Jesús Ortega, Director financiero de Arkipromo La empresa asegura que la respuesta inicial ha sido positiva y que durante las primeras horas ya se registró la venta de más de un millar de participaciones.

El origen del proyecto se remonta a hace aproximadamente un año, cuando los responsables de Arkipromo comenzaron a estudiar alternativas para facilitar el acceso a la vivienda en un momento marcado por el incremento de los precios y las dificultades para acceder a financiación. Tras varios meses de trámites administrativos, la iniciativa obtuvo la autorización necesaria para su celebración. "Echamos la casa abajo para utilizar el espacio y hacer dos completamente nuevas, a pesar del precio que pusimos de venta, no conseguimos venderlas y se nos ocurrió la idea de sortearlas", asegura Antonio Gil, gerente de Arkipromo.

Las dos viviendas se levantan sobre el solar que anteriormente ocupaba un edificio en estado de ruina, adquirido por la promotora y posteriormente demolido para construir los nuevos inmuebles. Desde la empresa destacan que los futuros propietarios podrán decidir libremente el uso que quieran dar a las casas, ya sea como residencia habitual, segunda vivienda o inmueble destinado al alquiler.

El procedimiento del sorteo también está definido en las bases del concurso. La adjudicación se realizará ante notario mediante la extracción de dos números, uno para cada vivienda. Si el número premiado corresponde a una participación vendida, el titular recibirá el inmueble. En caso contrario, el premio quedará desierto y no se repetirá la extracción. Además de hacerse cargo de los gastos derivados de la transmisión de la propiedad, la promotora entregará 20.000 euros adicionales a cada ganador. Esta cantidad está destinada a facilitar el pago de las obligaciones fiscales derivadas del premio y al amueblamiento de la vivienda.

Desde el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro valoran positivamente la iniciativa, aunque reconocen que el proceso administrativo ha sido complejo. El alcalde del municipio ha expresado su deseo de que las personas agraciadas decidan fijar su residencia en la localidad y contribuyan a incrementar su población, en lugar de destinar los inmuebles al alquiler turístico.

Arkipromo sostiene que el proyecto se ha desarrollado con todas las garantías legales. La empresa recuerda que el sorteo cuenta con la autorización de la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Desde el departamento ministerial han precisado que la autorización certifica que la actividad se ajusta a la normativa vigente, aunque ello no supone ningún tipo de respaldo o patrocinio institucional.

Aunque este tipo de iniciativas sigue siendo poco frecuente en España, existen algunos precedentes. En los últimos años se han celebrado sorteos similares en provincias como Almería o Castellón, mientras que en países como Reino Unido, Australia, Estados Unidos o Canadá este modelo se ha utilizado en diversas ocasiones, tanto con fines comerciales como solidarios.

Con esta propuesta, la promotora apuesta por un formato alternativo de comercialización que busca despertar el interés de quienes, con una inversión reducida, aspiran a convertirse en propietarios de una vivienda en un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible para buena parte de la población.

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