Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Operación salida

Miles de kilómetros de carreteras, en estado crítico en plena operación salida: ¿Dónde están las peores?

La operación salida vuelve a poner el foco en el deterioro de la red viaria española. Los expertos alertan de que cerca de 34.000 kilómetros de carreteras necesitan una reconstrucción urgente.

Mal estado de las carreteras

La operación salida vuelve a poner el foco en el deterioro de la red viaria española | Antena 3 Noticias

Publicidad

Paz Bailón
Paz Bailón
Publicado:

En uno de los fines de semana con mayor volumen de desplazamientos del año, el estado de las carreteras se convierte en una de las principales preocupaciones de los conductores. Muchos califican la situación de peligrosa y denuncian el deterioro de numerosas vías, una percepción que también comparten los expertos. Según las últimas estimaciones de la Asociación Española de la Carretera (AEC), cerca de 34.000 kilómetros de carreteras necesitan una reconstrucción urgente para garantizar unas condiciones seguras de circulación.

¿Dónde están las peores carreteras?

Las comunidades autónomas donde la conservación de las carreteras presenta mayores deficiencias son Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia. Los usuarios denuncian, sobre todo, la presencia de baches y socavones que pueden aparecer tanto en carreteras rurales como urbanas, vías de servicio e incluso autopistas de peaje. Es el caso de Jorge, un conductor que decidió negarse a pagar el peaje tras circular por una autopista en mal estado. Asegura que el firme deteriorado dañó su coche. "Me ha roto la matrícula y el paragolpes. Si llego a ir con esta furgoneta, me salgo a la cuneta", explica, convencido de que el mal estado de la vía puso en riesgo su seguridad.

Los talleres también perciben las consecuencias del deterioro del asfalto. Las reparaciones relacionadas con desperfectos provocados por baches son habituales, mientras que ocho de cada diez conductores aseguran notar el desgaste peligroso de las carreteras. "Vas botando" o "te retumba el volante" son algunas de las sensaciones que describen quienes circulan a diario por estas vías.

Partes críticas del vehículo

Los elementos que más sufren al pasar por un socavón suelen ser "el amortiguador, el neumático y la suspensión", según David Pereira, jefe de talleres África. Además, advierte de que los daños no siempre aparecen de forma inmediata. Un neumático puede parecer en buen estado tras el impacto y reventar varios días después, lo que incrementa el riesgo de sufrir un accidente.

Ante esta situación, los expertos insisten en la necesidad de extremar la precaución al volante y reclaman una actuación urgente para mejorar el estado de unas carreteras por las que, estos días, circularán millones de vehículos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

España lidera las bajas laborales en la UE: duplica la media europea y dispara el coste económico

España lidera las bajas laborales en la UE: duplica la media europea y dispara el coste económico

Publicidad

Economía

Mal estado de las carreteras

Miles de kilómetros de carreteras, en estado crítico en plena operación salida: ¿Dónde están las peores?

Renfe permitirá viajar con perros de hasta 40 kilos en todos sus trenes

Renfe permitirá viajar con perros de hasta 40 kilos en todos sus trenes a partir del 21 de julio

Tren de Cercanías Renfe

Caos en Atocha: una avería en el suministro eléctrico paraliza los trenes de Cercanías Madrid

Central nuclear de Almaraz, en Cáceres, en una fotografía de archivo.
Central Almaraz

El Consejo de Seguridad Nuclear aprueba la prórroga para la central de Almaraz, Cáceres, hasta 2030

Imagen de archivo de una oficina vacía
Absentismo laboral

Radiografía del absentismo laboral y las bajas en España

La página web de la venta
VIVIENDA

Sortean dos casas de nueva construcción en Málaga a 10 euros la papeleta

La iniciativa, impulsada por una promotora inmobiliaria, permanecerá abierta hasta el 1 de octubre y permitirá optar a dos casas valoradas en unos 180.000 euros cada una.

Gonzalo Sánchez
PwC España

Gonzalo Sánchez, reelegido presidente de PwC España hasta 2031 por unanimidad

La Junta de Socios de PwC España ha renovado por unanimidad el mandato de Gonzalo Sánchez al frente de la firma hasta 2031. La compañía destaca su liderazgo para consolidar el crecimiento, reforzar su posición en el mercado y ampliar sus capacidades en sectores estratégicos.

Familia

Subsidio por cotizaciones insuficientes: el SEPE aclara si los ingresos familiares son brutos o netos

Cerveza

Esta es la cerveza que consumen cada vez más los españoles, sobre todo los jóvenes

Skyline de Nueva York.

¿Cuánto cuesta ir a la final del Mundial a Nueva York?: entradas, vuelo y traslados

Publicidad