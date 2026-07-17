Miles de kilómetros de carreteras, en estado crítico en plena operación salida: ¿Dónde están las peores?

En uno de los fines de semana con mayor volumen de desplazamientos del año, el estado de las carreteras se convierte en una de las principales preocupaciones de los conductores. Muchos califican la situación de peligrosa y denuncian el deterioro de numerosas vías, una percepción que también comparten los expertos. Según las últimas estimaciones de la Asociación Española de la Carretera (AEC), cerca de 34.000 kilómetros de carreteras necesitan una reconstrucción urgente para garantizar unas condiciones seguras de circulación.

¿Dónde están las peores carreteras?

Las comunidades autónomas donde la conservación de las carreteras presenta mayores deficiencias son Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia. Los usuarios denuncian, sobre todo, la presencia de baches y socavones que pueden aparecer tanto en carreteras rurales como urbanas, vías de servicio e incluso autopistas de peaje. Es el caso de Jorge, un conductor que decidió negarse a pagar el peaje tras circular por una autopista en mal estado. Asegura que el firme deteriorado dañó su coche. "Me ha roto la matrícula y el paragolpes. Si llego a ir con esta furgoneta, me salgo a la cuneta", explica, convencido de que el mal estado de la vía puso en riesgo su seguridad.

Los talleres también perciben las consecuencias del deterioro del asfalto. Las reparaciones relacionadas con desperfectos provocados por baches son habituales, mientras que ocho de cada diez conductores aseguran notar el desgaste peligroso de las carreteras. "Vas botando" o "te retumba el volante" son algunas de las sensaciones que describen quienes circulan a diario por estas vías.

Partes críticas del vehículo

Los elementos que más sufren al pasar por un socavón suelen ser "el amortiguador, el neumático y la suspensión", según David Pereira, jefe de talleres África. Además, advierte de que los daños no siempre aparecen de forma inmediata. Un neumático puede parecer en buen estado tras el impacto y reventar varios días después, lo que incrementa el riesgo de sufrir un accidente.

Ante esta situación, los expertos insisten en la necesidad de extremar la precaución al volante y reclaman una actuación urgente para mejorar el estado de unas carreteras por las que, estos días, circularán millones de vehículos.

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