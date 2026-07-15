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¿Cuánto cuesta ir a la final del Mundial a Nueva York?: entradas, vuelo y traslados

Las agencias de viaje ya tienen disponibles packs para asistir el próximo domingo a la final del Mundial.

Skyline de Nueva York.

Vista de la ciudad de Nueva York | Extell Development Company

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Octava y última parada de la selección española: Nueva York. El próximo domingo 19 de julio España jugará su segunda final en un mundial de fútbol en el MetLife Stadium. Los de Luis de la Fuente están a un partido de conseguir la segunda estrella. Se medirán contra el ganador de la semifinal que se disputa este miércoles en el estadio Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta: Argentina o Inglaterra.

Aún quedan cuatro días para la cita mundialista, pero España las agencias de viajes ya están ofreciendo paquetes para viajar a la ciudad estadounidense y ver la final. El responsable de patrocinios deportivos de Avoris, Álvaro Martínez, explica que "este tipo de viajes despiertan mucho interés".

Pero si alguien está interesado en desplazarse a Nueva York deberá preparar la cartera. Según ha encontrado Antena 3 Noticias, el pack más barato ronda los 9.000 euros, aunque el precio varía dependiendo de la agencia o la ubicación del asiento en el campo, que puede llegar a casi 20.000 euros.

Eso sí, este tipo de viajes es solo de ida y vuelta, es decir, incluye los vuelos, traslados y entrada al estadio. Martínez recuerda que "quedan algunas disponibles", pero avisa que "al tratarse de una operativa especial con plazas limitadas y de servicios incluidos para la ocasión, la disponibilidad empieza a ser reducida".

Entradas y reventa

No obstante, cada minuto que pasa el precio va cambiando. Las entradas más baratas rondan los 4.000 euros, la mayor parte de entradas de reventa disponibles supera los 7.000 euros. Y se prevén que el coste para ver la final aumente, ya que hay algunas por 30.000 euros.

En la página oficial de la FIFA ya no se pueden conseguir entradas para la final del Mundial en asientos normales, solo se ofrecen las conocidas entradas de 'hospitality', es decir, asientos 'premium' con zonas reservadas, comida, bebida y la mejor visibilidad de todo el estadio.

Las entradas más barata de esta modalidad cuestan 15.000 o 17.000 dólares, mientras que las más caras de 29.000 dólares por persona o hasta 57.000 dólares la opción más 'premium'.

Sin embargo, el transporte al estadio también puede resultar caro. Cabe recordar que está prohibido llegar caminando, y los trenes al Metlife Stadium cuestan 98 dólares, aunque los autobuses lanzadera son opciones más económicas, unos 20 dólares.

"Me arruino"

Varios turistas españoles que se encuentran en Nueva York aseguran haber barajado la posibilidad de presenciar la segunda final de la historia de España, pero confiesa que "son muy caras" y que "10.000 euros por una entrada de 90 minutos es una locura".

Cuentan que, al encontrarse en la ciudad donde se va a disputar la final, sus conocidos les animan a acudir al encuentro, pero explica que con los precios que hay es inviable asistir: "Me arruino".

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