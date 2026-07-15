Esta es la cerveza que consumen cada vez más los españoles, sobre todo los jóvenes

Viendo el partido de la selección española, tomando el aperitivo con unos amigos o disfrutando de una reunión familiar. La cerveza es una de las bebidas más consumidas en España, es casi una tradición. Tostada, rubia, artesana... hay de muchos tipos y para todos los gustos.

Pero hay una cerveza que hasta hace no mucho ocupaba un lugar minoritario, la cerveza sin alcohol. Y eso ha cambiado por completo. De hecho, es la que más está creciendo en hábito de consumo entre los españoles. Según los últimos datos de la consultora Circana, esta categoría ya representa el 14% del mercado cervecero en nuestro país.

Sin renunciar al sabor

El auge de la cerveza sin alcohol responde a varios factores. Por un lado, ha aumentado la preocupación por el bienestar y la alimentación equilibrada. Por otro, las mejoras en los procesos de elaboración han permitido desarrollar productos con un sabor cada vez más similar al de la cerveza tradicional.

"Durante mucho tiempo se ha entendido la cerveza sin alcohol como una renuncia y nosotros creemos exactamente lo contrario", asegura Juan Cereijo, fundador y CEO de Cerveza Mica, una compañía burgalesa que apostó desde el principio por este tipo de cerveza "que no renuncia al sabor y que es social, dialogando activamente con nuestros consumidores y ofreciendo una gama sin alcohol, sin gluten y baja en calorías".

La favorita de los jóvenes

Las previsiones del sector apuntan a que esta tendencia continuará en los próximos años. Los nuevos hábitos de vida cada vez más saludables y la tendencia a un consumo más moderado de alcohol, hacen que la "cerveza sin" haya dejado de ser un producto de nicho para convertirse en un segmento estratégico dentro del mercado. Y es entre los jóvenes, quizás más concienciados con esta cultura de la moderación y la búsqueda de alternativas compatibles con la conducción y el trabajo, donde está ganando más adeptos.

Esta transformación en la forma de consumir cerveza tiene además consecuencias empresariales. Las compañías cerveceras están reforzando su inversión en investigación y desarrollo para mejorar los procesos de elaboración y ampliar la oferta de estilos disponibles.

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