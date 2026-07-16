Subsidio por cotizaciones insuficientes: el SEPE aclara si los ingresos familiares son brutos o netos

A la hora de contabilizar los ingresos que provienen de una nómina, el SEPE computa el salario bruto. Esto quiere decir que en el momento de analizar los ingresos se tiene en cuenta la parte proporcional de las pagas extra y se calcula sin descontar las cotizaciones a la Seguridad Social ni las retenciones del IRPF.

Por tanto, el importe neto que aparece ingresado en la cuenta bancaria no es el que se tiene en cuenta a la hora de realizar los cálculos. La cifra que debe mirarse es la cantidad bruta obtenida como salario por el trabajo por cuenta ajena y que se puede consultar en la nómina.

Además, para tramitar el subsidio también se consideran otras rentas, como pensiones, prestaciones, rendimientos del capital mobiliario o inmobiliario, alquileres y determinadas ganancias patrimoniales. Sin embargo, en el caso de los ingresos que proceden de actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, el cómputo se realiza mediante la diferencia entre ingresos y gastos necesarios para obtenerlos.

¿De qué manera calcula el SEPE los ingresos familiares para conceder el subsidio?

El SEPE verifica las responsabilidades familiares haciendo el cálculo de las rentas del mes natural anterior a la solicitud. De esta forma, suma los ingresos brutos de todos los miembros de la unidad familiar, incluida la persona solicitante, y después divide el total entre el número de integrantes. Ese promedio no puede superar el 75% del SMI, sin contar la parte proporcional de las pagas extra, y debe cumplirse tanto al pedir el subsidio como en sus prórrogas o reanudaciones.

Además, es obligatorio presentar una declaración responsable con las rentas obtenidas por la persona solicitante y, cuando corresponda, por el resto de la unidad familiar, siempre referidas al mes natural inmediatamente anterior.

Límite de ingresos en 2026 para pedir el subsidio por cotizaciones insuficientes

El SMI de 2026 es de 1.221 euros mensuales, lo que fija el tope de rentas para acceder a los subsidios del SEPE en 915,75 euros (el 75% del SMI). Así, una unidad familiar de tres miembros no puede superar 2.747,25 euros brutos al mes, cantidad que resulta de multiplicar ese límite individual por cada integrante de la familia.

En el subsidio por cotizaciones insuficientes, el SEPE evalúa los ingresos brutos, incluyendo el prorrateo de pagas extra, y no los importes netos que se cobran tras calcular las retenciones. Este criterio determinará si la unidad familiar cumple o no el requisito de rentas para acceder al subsidio o mantenerlo en futuras prórrogas.

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