Gonzalo Sánchez, reelegido presidente de PwC España hasta 2031 por unanimidad

La Junta de Socios de PwC España ha reelegido este jueves a Gonzalo Sánchez como presidente de la compañía para un nuevo mandato que se extenderá hasta 2031. La decisión se ha adoptado mediante votación secreta y con el respaldo unánime de los socios de la firma.

PwC interpreta esta renovación como un reconocimiento a la gestión desarrollada por Sánchez durante los últimos años y como un respaldo a la estrategia impulsada bajo su dirección. Según la compañía, ese plan ha permitido consolidar posiciones de liderazgo en sus principales líneas de negocio, ampliar capacidades en sectores estratégicos, atraer talento y reforzar una propuesta de valor basada en la independencia, la calidad y la orientación al cliente.

Tras conocerse el resultado de la votación, Gonzalo Sánchez ha agradecido la confianza depositada por los socios. "Agradezco profundamente el respaldo de los socios y la confianza renovada en este nuevo mandato, así como su apuesta por la estrategia de largo plazo que compartimos juntos", ha afirmado.

El presidente de PwC España ha asegurado que afronta esta nueva etapa "con ilusión, responsabilidad y con el compromiso de seguir avanzando en un proyecto de continuidad" que permita a la firma seguir generando valor para clientes y profesionales "sobre las mismas bases de calidad, excelencia y ambición".

Gonzalo Sánchez, de 55 años, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco y cuenta con un MBA por la Universidad de Georgetown, en Washington D.C. Además de presidir PwC España, forma parte del Global Strategy Council de la red internacional de PwC, es consejero de Deusto Business School y miembro tanto del Patronato como del Jurado de los Premios Princesa de Asturias.

La firma destaca que, durante su etapa al frente de la compañía, PwC ha reforzado su posición como una de las principales empresas de servicios profesionales en España. Entre otros hitos, subraya que se ha convertido en el tercer despacho de abogados por ingresos en el ámbito del asesoramiento fiscal y legal.

Actualmente, PwC cuenta con más de 20 oficinas repartidas por España y una plantilla superior a los 5.500 profesionales. Según la compañía, el objetivo para este nuevo mandato será mantener la senda de crecimiento y seguir fortaleciendo su posición en el mercado de los servicios profesionales

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