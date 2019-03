Crecen las exportaciones de frutas y verduras españolas

La crisis no ha afectado a la exportación de frutas, verduras y hortalizas. Muy al contrario, no deja de crecer. Estamos a la cabeza con números que no dejan de aumentar. El sector ha crecido un 20% en volumen y un 17% en exportación.

¿Y qué exportamos en concreto? Pues naranjas, tomates, plátanos, naranjas y ajos. Somos el mayor productor de ajos y cebollas de toda Europa. Y también verduras casi desconocidas, como zanahorias de colores y kiwis asturianos, además de fruta híbrida.

¿Y a dónde exportamos? Pues a todo el planeta, desde Rusia al Golfo Pérsico pasando por por los Países Bálticos.

Todo el negocio se ha enmarcado estos días en una feria con 670 expositores de más de 80 países que la convierten en la mayor del mundo en verduras, hortalizas y frutas.