El Eurogrupo pide a España que aplique "estrictamente" los ajustes para cumplir el déficit

Los países de la eurozona han pedido este lunes a España que aplique "estrictamente" las medidas de consolidación necesarias para cumplir los objetivos de reducción del déficit pactados con la UE y que mantenga el impulso en materia de reformas estructurales.



El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, ha asegurado que durante la reunión "no hemos abordado la necesidad que puede haber o no de un plan de rescate para España". "No ha sido un elemento de nuestro debate", ha insistido.



"Animamos a las autoridades españolas a continuar el impulso reformista de manera decidida. Animamos al Gobierno español a continuar aplicando estrictamente la estrategia de consolidación fiscal", ha dicho Juncker en rueda de prensa al término del encuentro.



"El cumplimiento de los objetivos fiscales garantizará que las finanzas públicas españolas vuelvan a una senda sostenible", ha afirmado el presidente del Eurogrupo. España se ha comprometido a rebajar su déficit al 6,3 por ciento este año y al 4,5 por ciento en 2013.



El Eurogrupo ha elogiado el "completo programa de reformas" presentado por el ministro de Economía, Luis de Guindos, por considerar que "las medidas previstas se ajustan a las recomendaciones de la UE para España y en algunas áreas van incluso más allá". Pero no se ha pronunciado sobre el presupuesto de 2013, a la espera de que la Comisión presente su propio análisis el 7 de noviembre.



Guindos ha explicado también a sus colegas el resultado de la auditoría sobre la banca española elaborada por la consultora Oliver Wyman. "La aplicación del programa (de rescate) para el sector financiero está bien encarrilada", ha asegurado Juncker.



El Eurogrupo está "confortado" por el hecho de que el déficit total de capital de los bancos españoles es inferior a 60.000 millones de euros, cifra que está "muy por debajo" de la asistencia financiera de hasta 100.000 millones de euros prometido por el Eurogrupo.



Durante los dos próximos meses, las entidades con déficit de capital deberán presentar a la Comisión "programas de reestructuración o resolución" para que sean aprobados aplicando las reglas de la UE sobre ayudas públicas. "Los primeros desembolsos de financiación están previstos para noviembre", ha confirmado Juncker.



La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha anunciado que enviará "a finales de la próxima semana" una misión a España para evaluar la reforma del sector financiero que, según su análisis preliminar, "marcha bien".