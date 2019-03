El Eurogrupo aplaza su decisión sobre el segundo rescate a Grecia

El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, ha asegurado en un comunicado que aún es necesario más trabajo técnico en varias áreas entre Grecia y la "troika" -la Comisión Europea, el FMI y el BCE- y que aún no ha recibido el compromiso por escrito de los líderes de los partidos de la coalición en Grecia de que aplicarán el plan de ajustes y reformas estructurales acordado.



Juncker ha explicado que este miércoles se celebrará solo una conferencia telefónica de los ministros de los países de la eurozona para analizar las condiciones pendientes para la aprobación del segundo paquete de ayuda financiera de 130.000 millones de euros a Grecia, y preparar la reunión ordinaria del 20 de febrero.



De esta manera, el segundo rescate a Grecia no se aprobará hasta dentro de cinco días, justo un mes antes de que Atenas tenga que hacer frente a unos vencimientos de deuda por importe de 14.500 millones de euros. Si no recibe para entonces una nueva inyección de ayuda internacional, el país tendrá que declararse en suspensión de pagos.



De acuerdo con Juncker, tras la reunión de ha quedado claro que Grecia aún debe identificar el recorte adicional que debe acometer en 2012 por valor de 325 millones de euros para cumplir el objetivo de déficit, así como concluir el análisis de la sostenibilidad de la deuda griega.



También resta que los ministros de Finanzas de la eurozona reciban las garantías por escrito de los líderes de los partidos del gobierno de unidad griego de que aplicarán los ajustes más allá de las elecciones anticipadas previstas para el mes de abril.



Paralelamente debe cerrarse el acuerdo entre Grecia y los acreedores privados sobre el canje de bonos para condonar al país heleno la mitad de su deuda (100.000 millones de euros) y para lo que la banca, las aseguradoras y los fondos tendrán que asumir unas pérdidas reales de al menos el 70%.



De este modo, al Gobierno de Lukás Papadimos aún le quedan por atender dos de las tres requisitos fijados el pasado jueves por el Eurogrupo, dado que el primero, que el Parlamento heleno apruebe las medidas de austeridad exigidas por la "troika", ya lo ha cumplido.