Baja el valor del oro y la plata, pero siguen siendo refugio de inversión

En los últimos días, tanto la plata como el oro han registrado unas bajadas de su precio históricas. Depreciaciones de hasta el 30 por ciento en el caso de la plata. Esto ha provocado que los compradores que se lanzaron a comprar estos metales como inversión en los últimos días, hayan visto una merma importante en su inversión. Sin embargo, estas grandes bajadas, las mayores desde el año 1983, se explican si miramos los gráficos de los días anteriores. En ellos, podemos observar como las subidas que venían dándose durante los últimos años y en especial en los últimos días, se habían disparado. Según los expertos, está devaluación tan grande, es una corrección del mercado. En esa línea opina el economista, Eduardo Bolinches "La onza de oro va a seguir subiendo más allá de unas correcciones históricas, que venían precedidas también de unas subidas igualmente históricas.

Compra venta de oro

Son numerosos los locales repartidos por todo el país dónde cualquiera que lo deseé, puede ir a vender todo tipo de artilugios de los que, por diferentes motivos, se quiere deshacer. Lo están notando en negocios como el de Miguel Ángel, gerente de Hispánica "Este cucharón que pesa al rededor de 300 gramos puede valer unos 700 euros" nos hace el despiece de una vajilla de plata, en la que un simple tenedor está valorado en unos 160 euros "hace cuatro o cinco años, esta vajilla podría vales unos tres mil euros, ahora estamos pagando once mil o doce mil euros por la vajilla completa". En lugares como este, se pueden encontrar todo tipo de utensilios anticuados. Un barco de plata valorado en 7.000 euros, candelabros... pero quizá el material estrella es el oro. "Las típicas pulseritas, alianzas de boda, medallitas de bautismo, relojes de pulsera de oro..."una alianza de oro que pese unos 4,5 gramos hace un año valdría unos 270 euros, ahora podrían darnos por ella más de 410 euros.

En locales como el de Miguel Ángel, hay una comprobación obligatoria para confirmar la pureza del oro "Cogemos la pieza que queremos comprobar, la rozamos contra la piedra de toque hasta que deje una marca. Sobre esa marca vertemos un ácido y si ese ácido no borra la marca, es oro". Si en vez de ir solo un año atrás, nos remontamos a justo antes de la pandemia, la diferencia es mucho más notable.

El oro como inversión

Tanto bancos centrales de muchos países como Japón, China o Polonia como pequeños inversores, están viendo en el oro una buena opción para proteger su patrimonio de la inestabilidad económica. Estos metales tienen tienen un valor refugio muy atractivo en una época como está donde se reúnen todos los factores para que su precio suba, nos lo cuenta Eduardo Bolinches "Mientras sigan existiendo estas tensiones geopolíticas prácticamente en cualquier parte del mundo, mientras se mantenga esta inflación no controlada por encima del 2 % y mientras sigua la desconfianza actual en los mercados financieros, el oro seguirá subiendo" por eso crecen los inversores de todo tipo, incluidos aquellos que no tienen ninguna prisa y que ven en esta inversión, un fondo de pensiones.

