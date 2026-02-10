Cada vez son más las personas que deciden invertir en oro, ya que este metal está subiendo su valor a pasos agigantados. Se trata de un refugio seguro frente a la inflación, además de ser un activo fácilmente comerciable tanto en forma física como digital. Por eso, muchos inversores recurren al oro para proteger sus ahorros y diversificar su cartera.

Por ejemplo, un gramo de oro en España costaba hace 5 años, aproximadamente, 87 euros y ahora ronda los 135 euros, reflejo de una fuerte subida impulsada por la creciente demanda. Esta evolución muestra cómo el oro ha ido ganando valor con el paso del tiempo, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes buscan proteger sus ahorros. Pero, a día de hoy, ¿qué precio tiene el oro en España? ¡Te lo mostramos!

¿Cuánto cuesta un gramo de oro en España?

Actualmente, podemos decir que el gramo de oro en España cuesta 135,84 euros. Pero esta semana ha oscilado entre 138,52 y 125,49 euros. Sin embargo, este año, el precio más elevado tuvo lugar el jueves 29 de enero, ya que su valor fue de 151,31 euros.

Como ves, el precio del oro es orientativo, ya que fluctúa diariamente. Por eso, antes de comprar o vender oro, conviene consultar la cotización en el mismo momento y tener en cuenta que el precio puede cambiar de un día para otro, e incluso varias veces en la misma jornada.

5 beneficios de invertir en oro

Si estás pensando en invertir en oro, es una decisión muy acertada, ya que hacerlo trae consigo estos beneficios:

Refugio frente a la inflación: el oro mantiene su valor incluso cuando suben los precios o se devalúa la moneda.

Seguridad en tiempos de incertidumbre: protege tu patrimonio en periodos de crisis económica, política o financiera.

Liquidez inmediata: es fácil de comprar, vender o transformar en efectivo en cualquier momento.

Diversificación de cartera: reduce riesgos al complementar otros activos financieros como acciones o bonos.

Valor tangible y duradero: es un bien físico que conserva su valor con el paso del tiempo.

Como has podido comprobar, invertir en oro permite fortalecer tu patrimonio, aprovechar oportunidades del mercado y asegurar estabilidad financiera a largo plazo. También es una opción sencilla si buscas proteger tu dinero y contar con un respaldo seguro.

