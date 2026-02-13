El Gobierno baraja una penalización en el IRPF a los caseros que suban el alquiler

El Gobierno estudia utilizar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) como herramienta de penalización para quienes suban los precios de los alquileres. Según ha podido saber Antena 3 Noticias, se trata de una propuesta que se está trabajando y va en línea de lo que viene defendiendo el Gobierno: incentivar los comportamientos que redundan en el interés general y desincentivar aquellos que no.

La medida se está negociando con los grupos parlamentarios después de que los socios del Gobierno hayan trasladado su rechazo frontal a la propuesta del Ejecutivo para ofrecer una bonificación del 100% en el IRPF a los caseros que no suban la renta a sus inquilinos durante la renovación de los contratos de alquiler de vivienda.

En concreto, se modula la deducción general del 50% de las rentas en el IRPF para quienes suban el precio, pero en ningún caso llegando al 0% porque se mantiene un trato diferenciado para el alquiler residencial de largo plazo (contratos de cinco años) vs turísticos/temporada.

Hasta el momento, existen diversas reducciones y deducciones estatales por alquilar una vivienda, unas ventajas que podrían ampliarse o recortarse con la nueva propuesta que también se está negociando entre los ministerios de Hacienda y Vivienda.

Contratos de temporada y alquiler por habitaciones

Entre las intenciones del Gobierno también está limitar los contratos de temporada, para lo que el Ejecutivo pretende fijar condiciones estrictas para que un contrato pueda considerarse de temporada y establecer un régimen sancionador para aquellos que incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.

También se frenará el uso del alquiler por habitaciones. El Gobierno pretende extender las garantías de los alquileres habituales a los de habitaciones. De esta forma, los nuevos contratos de alquiler de este tipo deberán respetar dos condiciones: que la renta total del conjunto de habitaciones no va a poder superar la renta del contrato de la vivienda completa y, en zonas tensionadas declaradas, se les aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la ley de vivienda.

