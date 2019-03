"A las empresas les interesa la huelga para forzar al Ayuntamiento a renegociar las concesiones"

La huelga indefinida de limpieza en Madrid ha cumplido una semana y no parece que vaya a terminar en un corto plazo. Desde la empresa han ofrecido a los sindicatos reducir a la mitad los afectados en el despido colectivo, que pasarían de los 1.134 previstos a 625, algo que los trabajdores ven inasumible porque "no es aceptable el despido de ningún trabajador ya que los que han generado este problema no han sido los trabajadores. Creo que se podía haber evitado si se hubiera realizado una gestión apropiada y una vigilancia de la oferta y los proyectos presentados".

"no es aceptable el despido de ningún trabajador"

La propuesta, que no ha tenido buena acogida en los sindicatos, ha sido tachada de provocación por UGT, mayoritario en las empresas adjudicatarias. Según un trabajador, se ha llegado a esta situación después de que se haya "permitido una rebaja en los contratos, que era imposible mantener sin despidos y sin menguar la calidad del servicio". Además, achaca a la "burbuja olímpica" la rebaja de los contratos:"Se hizo una carrera olímpica paralela para obtener una adjudicación porque estaba claro que si Madrid salía elegida y el dinero llegaba, se renegociarían todos los contratos".

¿Se cumplen los servicios mínimos?

El lunes 11 de noviembre, según explican fuentes municipales, el 99,9 % del personal de servicios mínimos se presentó a su puesto, pero solo pudieron salir "en algún momento del día" un 78,2 % y "la mayoría" de ellos tuvieron "dificultades".

"interesa la huelga para forzar al Ayuntamiento"

Este trabajador, que lleva siete años como peón de limpieza viaria, asegura que nunca ha visto nada igual pero explica que los servicios mínimos se están cumpliendo: "Todos los compañeros se presentan en sus puestos de trabajo pero no hay un interés de la empresa porque salgamos a limpiar tampoco, no nos ponen los medios adecuados porque también les interesa la huelga para forzar al Ayuntamiento a renegociar las concesiones".

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha instado a las empresas adjudicatarias a cumplir los servicios mínimos y a los sindicatos a que paren los piquetes que están "destruyendo e impidiendo" la normal vida de los madrileños. "No creo que el ciudadano tenga que pagar, es una situación incómoda pero es la única medida que tenemos de presión, somos la parte más débil de la cadena y no se puede romper por nuestro lado porque nos estamos jugando nuestra hipoteca, nuestro pan", asegura este trabajador.

¿El ejercito en las calles?

Se ha llegado incluso a especular con la intervención del Ejército para limpiar las calles, algo que el Ayuntamiento de Madrid descarta por el momento y que para los trabajadores serían palabras mayores que desviarían la atención del verdadero conflicto.

"Son palabras mayores y es alargar el conflicto"

Diego Sanjuanbenito, responsable de limpieza en el Gobierno municipal de Ana Botella, ha declarado que "las medidas excepcionales que se pueden tomar se toman cuando haya una situación de excepción, de emergencia, y en la ciudad de Madrid no hay ninguna situación de emergencia a día de hoy".

Por su parte el Ministerio de Defensa ha dejado claro que las Fuerzas Armadas sólo intervendrían para limpiar las calles de Madrid el tiempo que dure la huelga de limpieza previa petición oficial por parte del Ayuntamiento y ante una situación de emergencia sanitaria

En los primeros siete días de huelga, al menos trece personas han sido detenidas y otras 29 identificadas, según datos de la Delegación del Gobierno. A los detenidos se les acusa fundamentalmente, según los casos, de daños, desórdenes públicos, resistencia y desobediencia.