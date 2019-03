Elena Valenciano afirma que la austeridad "a palo seco" no nos sacará de la crisis

Valenciano ha criticado que se denominara ayuda financiera al rescate porque el mentir "tiene las patas muy cortas" y, en cambio, la verdad "por dura que sea" es la que reclaman los ciudadanos en estos momentos tan difíciles, los peores desde la transición democrática.

A su juicio, nadie lo ha hecho bien en estos años, y tanto Angela Merkel como la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE deberían reconocer que no supieron cómo era de profunda esta crisis; "es lo que la gente espera: honestidad", agregó. Añadió que se ha puesto en riesgo la moneda común que, según dijo, "hay que defenderla a ultranza", y la política de ajustes no será suficiente "porque no nos saca de la crisis, sino que nos mete aún más en un túnel de recesión del que será imposible salir".

Para Valenciano, es necesario apostar por una economía que incentive la creación de empleo, sin el cual "no será posible que paguemos nuestras deudas". Del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que "estaba perdido" y que recientemente ha protagonizado la escena más lamentable al afirmar que estaba todo arreglado y luego marcharse a ver un partido de fútbol, en referencia al que jugaron Italia y España el pasado día 10 en el PGE Arena de Danzig (Polonia).

Comentó además que España está enviando una imagen de debilidad que no se corresponde con la realidad del país, y que esa incertidumbre solo se combate con fortaleza, de ahí el llamamiento a un pacto nacional en el que también tendrá que estar el tejido social, los ayuntamientos y las autonomías. "Muchos quisiéramos que diéramos caña, y sabemos hacerlo, pero no es el momento", afirmó ante los militantes y simpatizantes socialistas que se congregaron en el paraje de La Santa de Totana para festejar la primera fiesta de la rosa en esta comunidad, pero remarcó que los mercados internacionales agradecerán más ese gran pacto nacional.

La dirigente socialista manifestó también que la principal motivación del PSOE es lograr terminar con esta crisis "sin fin" que están "sufriendo en sus carnes los ciudadanos", por lo que el partido deberá abandonar todo lo demás "porque es superfluo", y en este sentido ha propuesto que las agrupaciones socialistas se conviertan en Casas del Pueblo abriendo sus zonas wi-fi a los jóvenes, sus bibliotecas a estudiantes, o dando clases de apoyo a los niños que se queden sin ellas por los recortes. Durante el acto hubo un reconocimiento al expresidente autonómico socialista Andrés Hernández Ros, ponente del Estatuto de Autonomía que cumple 30 años, el cual fue presentado por María Antonia Martínez, la primera presidenta autonómica, que también fue homenajeada.

Además de Valenciano, en el acto han intervenido el nuevo secretario general de la Agrupación Socialista de Totana, Andrés García Cánovas, y el secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar. García Cánovas se ha mostrado orgulloso por el hecho de que se celebre en Totana este acto, en un pueblo conocido en España por el caso Totem por el que está en prisión el exalcalde popular Juan Morales, tras lo que recordó la última visita de Ramón Luis Valcárcel en la que dijo que "ponía la mano en el fuego" por él. González Tovar subrayó la valentía de los socialistas de Totana en estos años ya que muchos han sido insultados y "discriminados por un poder municipal corrupto; pero os habéis mantenido firmes y lo habéis demostrado, vuestras denuncias eran reales, no inventos".