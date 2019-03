Las eléctricas piden que el nuevo precio de la luz no sea un "estropicio al mercado"

"No tengo ni idea de qué se puede hacer" para fijar la tarifa de enero, porque la situación "no tiene precedentes", pero "hay que buscar una fórmula que no quiebre el mercado", afirmó Montes en un encuentro con la prensa organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en el que dijo sentirse "personalmente dolido" por las acusaciones lanzadas contra las eléctricas desde el Ministerio de Industria.

Durante su intervención, Montes puso énfasis en defender el comportamiento de las eléctricas y en arremeter contra "la pura especulación" en la que a su juicio se basan las sospechas en torno al comportamiento de las eléctricas. "En vez de conspiraciones que nadie entiende y de hacer correr rumores, que expliquen y pongan sobre la mesa los informes", aseguró.

"Nos hemos sentido muy atacados" y "hemos sufrido un perjuicio gravísimo", continuó el presidente de Unesa, en alusión a las declaraciones de este fin de semana del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, acerca del "nerviosismo en los cuarteles de las eléctricas". "Nerviosismo cero", replicó Montes, antes de decir que las eléctricas están siendo "demonizadas" y desean que la situación se resuelva cuanto antes.

Montes consideró que la última subasta no fue "diferente" a las anteriores y expresó su confianza en que la CNMC haya actuado con independencia respecto al Gobierno. "Con lo que se ha filtrado a la prensa, no hay argumentos para validar o invalidar la subasta" eléctrica, señaló. Por ese motivo, insistió en la necesidad de que se den a conocer los informes "con transparencia".

Sobre la indisposición de varios grupos eléctricos en el mes de diciembre citada por el regulador como factor condicionante de la escalada de precios, Montes dijo "no saber si hay culpa", pero recordó que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) "tiene una supervisión muy especial" de las centrales nucleares y dijo entender que la situación "está en lo normal".

Además, el presidente de Unesa citó las causas a las que la asociación atribuye la fuerte subida de precios en la subasta del pasado jueves. Entre ellas, aludió a la mayor demanda en diciembre, a la baja eolicidad, a las paradas de tres grupos nucleares y a la subida del precio del gas.

También recordó que los nuevos impuestos del 7% a la producción eléctrica y el 'céntimo verde' encarecen la electricidad en el mercado. "No son culpables" de la última subida, pero sí del nivel de los precios a plazo, que son "comparables con el entorno si se quitan los impuestos". "La reforma energética aumenta los impuestos", señaló.

Además, reclamó una "mayor liberalización" y aludió a la presencia de intermediarios en la subasta. "Cuando los grupos financieros ofrecen un producto, se cubren", y "es probable que la prima de riesgo haya influido sobre el aumento de precios", dijo.

En todo caso, no se mostró en contra de la participación en estas subastas de entidades financieras y otros intermediaros. "Si hay un mercado libre con subastas, el que sea capaz de cumplir determinadas condiciones, como ofrecer los avales, pueden participar en el mercado. Si ahora son parte del problema en diciembre, ya fueron parte de la solución en abril", cuando bajó la tarifa, argumentó.

Montes indicó que "por ahora Unesa no ha planteado ninguna acción legal" en contra de la suspensión de la subasta, aunque no descartó que lo pueda hacer en el futuro, y sostuvo que las eléctricas apenas superaron el 10% del volumen de ofertas.

"Ha salido un precio alto, sin duda, pero a las eléctricas no les interesan unos precios de esta categoría" y consideran que el resultado "no es bueno en absoluto", aseguró, antes de considerar que, con la subida del 11%, España habría alcanzado un coste energético "de los más altos de Europa", que se sumaría a unos costes regulados que ya encabezan la lista continental.

Montes también calificó de "ridícula" la reclamación de una auditoría de costes de las centrales de generación. "No tiene sentido desvelar el coste, porque es un mercado competitivo", señaló, antes de comparar el sistema de fijación de precios con la telefonía, en la que los usuarios conocen el precio final del móvil sin necesidad de saber cuál fue su coste.

En alusión a posibles iniciativas para combatir la pobreza energética, el presidente de Unesa también consideró "necesario" que haya "solidaridad entre españoles" y se ayude a los que tienen dificultades para costear el recibo de la luz, "pero eso no lo deben pagar las compañías eléctricas, sino el contribuyente". En ese punto se preguntó si las empresas de alimentación o textiles también asumen el coste social de personas con dificultades.