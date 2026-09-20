La edad para comprar una vivienda roza los 46 años

El acceso a una vivienda en propiedad se retrasa cada vez más en España. La edad más habitual para comprar una casa ya roza los 46 años, según el Portal Nacional del Notariado. En tres provincias —Alicante, Ávila y Soria— alcanza incluso los 50 años. En el otro extremo está Barcelona, que registra 42 años, la edad más baja, seguida de Ceuta con 43.

Si desglosamos las transacciones a nivel nacional, 6 de cada 10 compradores son mayores de 40 años. El dato también refleja la dificultad para los más jóvenes: los menores de 30, solo suponen el 10%. El sueño de tener una casa en propiedad se aleja así cada vez más de los jóvenes: "Imposible, no se puede acceder a nada."

"Es por el crecimiento de los precios, por la falta de recursos económicos de ahorro personal y el déficit de hogares sigue incrementándose", señala José María Alfaro, Presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.

Historias personales

Encarna, a sus 56 años, está en proceso de comprar una casa: "Es triste, porque te ves súper mayor y o tienes una entrada muy buena o tienes pareja, pero sola es muy difícil." Daniel tiene 45 años y vive con su madre en Benidorm, una zona turística que, asegura, complica la situación todavía más. "Me planteo comprar, pero lejos, más en el interior o incluso irme fuera de España", asegura. A pesar de ser autónomo y, a la vez, trabajar en un supermercado, todavía no ha podido dar el paso.

Un caso parecido es el de Rocío: "Creo que voy tarde. Tengo 48 años y vivo con mi madre". Isabel, en cambio, mantiene la esperanza de poder comprarla pronto: "Ojalá pudiera antes de cumplir 50".