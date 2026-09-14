Viajes Imserso 2026 - 2027: todas las plazas disponibles, precios y requisitos para la nueva temporada

Empiezan a comercializarse los viajes del IMSERSO para la temporada 2026/2027 a partir del día de hoy. Con un total de 879.213 plazas disponibles para turismo de costa peninsular, insular y viajes de escapada, habrá 7.447 plazas con una tarifa fija de 50 euros para los pensionistas con menos recursos. El programa del IMSERSO cuenta con 4.602.255 personas acreditadas, pero solo 879.213 personas podrán acceder a estos viajes. Según los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

7.447 plazas a 50 euros para los que menos tienen

Del total de las plazas ofertadas, el 50,1% pertenecen a destinos de la costa peninsular, el 25,9% a la costa insular y el 23,9% restante a turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y viajes a Ceuta, Melilla y destinos europeos. De las 7.447 plazas a 50 euros habrá que ver cuántas personas las piden, teniendo en cuenta que esta medida registró 5.221 usuarios en su primer año, frente a las 523 plazas utilizadas en la temporada anterior con el descuento del 50% sobre el precio del viaje.

Sin subidas en los precios de los viajes del Imserso

Viajar en los meses de temporada alta costará, como habitualmente se ha visto, 100 euros más. En la costa peninsular, los viajes de 10 días con transporte pasan de 309,22 euros en temporada baja a 409,22 euros en temporada alta, mientras que los de ocho días suben de 244,04 a 344,04 euros. En Baleares, las estancias de 10 días con transporte pasan de 353,37 a 453,37 euros. En Canarias, la temporada alta se concentra en diciembre, enero y febrero: un viaje de 10 días con transporte cuesta 464,72 euros en temporada baja y 564,72 euros en alta. También aumenta en 100 euros el precio de los circuitos culturales si son en temporada alta, turismo de naturaleza, capitales de provincia y viajes a Ceuta o Melilla. Se mantienen los mismos precios de la temporada pasada.

Desde hoy y hasta el día 18 de septiembre se podrá pedir plaza

La gestión de venta de estos viajes organizados para los más mayores se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el 18 de septiembre. El calendario establece que los acreditados preferentes de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, La Rioja, Melilla y Navarra podrán reservar desde el 14 de septiembre a las 9.00 horas, mientras que los no preferentes de estas comunidades accederán el día 15. En Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta, Comunidad Valenciana, País Vasco y Región de Murcia, los preferentes podrán reservar desde el 16 de septiembre y los no preferentes desde el día 17.

'Turismo Social' para viajes de costa peninsular y turismo de escapada y 'Mundicolor' para viajes por la costa insular

Los viajes podrán reservarse a través de las páginas web de Turismo Social y Mundicolor, según el tipo de destino, con el DNI y la clave de acreditación, así como en las agencias de viajes autorizadas presentando únicamente el DNI. Una vez que llegue el día indicado en la carta, el beneficiario podrá acceder a la página correspondiente y comenzar la búsqueda del viaje. Los primeros viajes de la temporada se realizarán a partir del 1 de octubre, con Oropesa como primer destino.