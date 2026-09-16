¿Cuánto cuesta opositar?: “Los grupos altos son más caros pero tienes menos competencia”

Septiembre es el mes de la vuelta al cole. También en las academias que preparan oposiciones. “Son los meses más potentes de matriculaciones”, nos confirman desde la Confederación Española de Empresas de Formación (Cecap). Quedamos con su presidente, Pedro Rey, en Vigo, donde nos recibe para ayudarnos a hacer una radiografía sobre el mercado.

“Es un buen momento para opositar. Calculamos que en torno al 50-60 % de los trabajadores públicos se jubilarán en los próximos diez años”, asegura. Los datos varían levemente en función de la comunidad autónoma, pero la situación es favorable a nivel estatal. Sus años de experiencia en este ámbito le permiten hablar con conocimiento pero con cautela, sobre todo en cuanto a los costes. “Existe la creencia de que una oposición de grupo A es más difícil de sacar porque los temarios son más largos y más complejos. Es cierto, pero también es verdad que compites contra mucha menos gente”, reflexiona.

La edad de los opositores, en ascenso

A nivel económico, los costes no siempre varían tanto a la hora de hacer la cuenta final. Las cuotas de una academia para un grupo A son más caras que para un grupo C pero, ¿y si te alargas demasiado en el grupo C porque hay demasiados aspirantes? Vamos, que no es sencillo sacar la calculadora. Aun así, si tiramos de números medios: “Un grupo A puede costar unos 3.000 euros de media”. Si partimos de en torno a unos 2 años de proceso, un grupo C puede quedarse en torno a los 1.000 o 2.000.

Aunque los jóvenes de entre 18 y 30 años representan el 30 % del alumnado, la realidad del opositor ha cambiado notablemente en los últimos años. “La edad ha aumentado mucho, antes eran muchos más los jóvenes, ahora ya hay muchas personas que quieren darle un cambio a su vida laboral, que buscan estabilidad y mejores condiciones.

Cada vez aumenta más el grupo de edad que va de los 30 a los 50 años. Y sobre todo, hay más mujeres”, relata Pedro Rey. En todas las categorías de oposición. “En la función pública la conciliación está más instaurada y eso hace que muchos —y sobre todo muchas— se decidan por esta opción”.

La preparación online va en auge

Afrontar una oposición exige un pulso continuo entre el bolsillo y la dedicación. Lo sabe bien Laura, que acaba de dar el paso de empezar su preparación. “Es una inversión de dinero y de tiempo pero lo que buscas es un trabajo que te aporte estabilidad a largo plazo y yo creo que merece la pena”. En su caso se prepara para la función pública una vez que ha terminado los estudios superiores de pedagogía. Acaba de empezar y sabe que se espera una convocatoria bastante amplia: “a ver si hay suerte y si no serán conocimientos igualmente con los que te quedas”.

En cuanto a la preparación, también ha cambiado el formato. “Desde la pandemia la demanda pasa necesariamente por la formación online. Nosotros, desde el sector de los centros de estudios, por supuesto ofrecemos esta posibilidad y se facilita esta vía, aunque seguimos apostando por la presencialidad”, explica Pedro Rey. Asegura que asistir a clase puede marcar la diferencia: “Es también el apoyo del profesor, el aspecto psicológico, incluso el compañerismo y la competencia sana entre opositores, todo eso suma. El que quiera hacerlo online puede, pero por lo menos un modelo mixto puede ser decisivo”.