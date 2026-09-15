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Feijóo promete un plan que priorice las ayudas a los jóvenes para acceder a una vivienda

El líder del PP se compromete a reducir la burocracia para que se construyan un millón de viviendas, además de una ley contra la ocupación ilegal y bajadas de impuestos.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo

Feijóo promete un plan que priorice las ayudas a los jóvenes para acceder a una vivienda | Antena 3 Noticias

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Belén Montero
Belén Montero
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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reactivado su ofensiva ante la falta de vivienda en nuestro país, uno de los problemas que más preocupan a los españoles.

Tras una visita a la promoción de viviendas públicas en régimen de alquiler Cañaveral 7, acompañado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el líder del Partido Popular ha desgranado cuáles serán sus líneas de actuación si llega a la Presidencia del Gobierno.

El PP está centrado en diseñar un plan para "desbloquear un millón de viviendas" y lo haría "poniendo suelo a disposición en el primer Consejo de Ministros". También propone una ley contra la ocupación ilegal, bajadas de impuestos, avales públicos para que los jóvenes puedan dar la entrada de su vivienda y, "por supuesto", la derogación de la actual y "nefasta" ley de vivienda.

"Me sentaré con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas para crear un pacto que fomente la vivienda pública, protegida y de colaboración pública-privada y para bajar un 60 % los impuestos que gravan la vivienda", ha destacado.

Ha detallado que, con las medidas que propone, un joven con salario medio que empiece a trabajar a los 25 años y quiera comprar su casa a los 30, tendrá entre 21.000 y 26.000 euros de ayuda fiscal y necesitará 50.000 euros menos para la firma de una casa de 250.000 euros.

Feijóo propone menos impuestos y más suelo

Estas son las cuatro medidas que propone Feijóo: "Facilitar el ahorro. Un joven que tiene un ahorro y lo destina a vivienda en una Hucha Hogar Joven tendrá más desgravaciones fiscales. Avales públicos hasta el 95 o el 100% del precio de la vivienda. Bajada drástica de los impuestos: bajada del IRPF para un joven en su primer trabajo durante los primeros 4 años y rebaja del 60% del impuesto de transmisiones patrimoniales y el impuesto de IVA, así como exonerar del pago de impuestos a las donaciones de padres a hijos para comprar una vivienda".

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