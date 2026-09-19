La hostelería en España sin mano de obra profesional: "En el país del turismo las administraciones tienen que invertir en formación"

Vemos carteles en todas las ciudades españolas en las que se buscan cocineros, ayudantes, jefes de sala, maitre o camareros. Y con todo, el 60% de las empresas de hostelería declaran dificultades para encontrar personal.

Explica Alolia Tabernero propietaria del restaurante María Mandiles de Valencia: "Necesitamos gente responsable, te ves y te deseas para encontrar trabajadores que cumplan. No hay profesionales ni mano de obra, exigen antes de demostrar. Cubrir los turnos es muy complicado".

Desde la Coordinadora de Barrios de Valencia su portavoz Jesús Ortega explica lo que sería la solución al problema en el sector de la hostelería: "No hay profesionales cualificados. El turismo supone más del 12'6% del PIB de España, lo que representa más de 270.000 millones. No entendemos que el gobierno estatal y las administraciones locales no inviertan en formar gente, hay que emplear el dinero para conseguir profesionales. Ahora mismo el trabajo se paga bien, se hacen 40 horas y nada que ver con lo que había hace años. Aún así es complicado formar un equipo porque mucha gente joven no aguanta y se va a otros sectores".

A Fernando que es cortador de jamón le gusta su trabajo. Está en El Colmado de la Lola, un restaurante céntrico por el que pasan muchos turistas. Sobre el perfil profesional comenta: "Tenemos que tener conocimiento de inglés porque cada vez viene más gente de fuera a visitarnos. A mí me ha formado la empresa, hay que saber explicar a los clientes los productos que ofrecemos, vinos, quesos, tapas, ahumados…es un trabajo completo. Hay que tener actitud y ganas".

Francoise es camarero en un local del centro de Valencia: "Mi jordana laboral es de ocho horas, hago turnos, libro dos días a la semana. Cobro 1400 euros y si hago horas extras, me las pagan a parte. Hay muchos extranjeros, yo hablo idiomas para entender y que me entiendan. No me puedo quejar del empleo".

Trabajo hay en hostelería, pero falta personal cualificado ya que muchos candidatos carecen de certificaciones o experiencia, por eso, Invertir en formación parece lo más lógico teniendo en cuenta que el sector emplea a 1,8 millones de personas según el Anuario de la Hostelería de España.

Con todo, siendo nuestro país el segundo del mundo en turismo internacional, a fecha de hoy seguimos teniendo un gran problema estructural.