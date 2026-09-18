Last Lap gana el Gran Premio del Jurado de Eventoplus con La LEC Summer Finals 2025

Lastlap, la agencia de marketing experiencial de Atresmedia, ha recibido el Gran Premio del Jurado de los Premios Eventoplus por organizar La LEC Summer Finals 2025 para Riot Games, un hito que marca la primera vez que un evento de esports logra el máximo galardón de estos premios.

Este reconocimiento sitúa a la agencia como un referente español en la creación de experiencias competitivas y confirma que los videojuegos competitivos ya forman parte del deporte y el entretenimiento en directo.

El jurado de Eventoplus también otorgó la medalla de Plata en la categoría de Mejor Evento Deportivo a La LEC Summer Finals, reforzando la idea de que los esports exigen el mismo nivel de estrategia, producción, narrativa y conexión con el público que cualquier otra gran disciplina deportiva.

Con ello, los Premios Eventoplus reconocen que los eventos de esports ocupan un lugar propio dentro del ecosistema de los grandes eventos deportivos y culturales, en una industria que ya reúne a millones de espectadores y moviliza comunidades internacionales.

La LEC Summer Finals 2025 se celebró en Madrid los días 26, 27 y 28 de septiembre, con la Caja Mágica y la Plaza de España como escenarios principales, y congregó a más de 27.000 asistentes presenciales. En streaming, el evento acumuló más de 18 millones de horas de visualización a nivel internacional, con un pico de más de 473.000 usuarios únicos, gracias a una producción que combinó experiencia física y retransmisión global mediante múltiples señales y contenidos para audiencias nacionales e internacionales.

Inspirada en League of Legends

La propuesta creativa de Lastlap convirtió "La LEC"", el nombre con el que los aficionados españoles se refieren a la competición, en el eje narrativo del proyecto. Se desarrolló un universo visual inspirado en Ionia, una de las regiones del mundo de League of Legends, y se trasladó a la identidad gráfica, la escenografía, las ceremonias de apertura y la experiencia de los asistentes.

La programación incluyó tres ceremonias de apertura diseñadas para Madrid, con una dirección artística que puso el foco en los jugadores y en la relación con la comunidad. Además, la XPO de Plaza de España se convirtió en un punto de encuentro para fans y partners, con contenidos en directo, cosplayers, regalos y distintas activaciones vinculadas al universo del juego.

Consolida su posición

El sector de los eventos en España vive un momento positivo y más competitivo, con una recuperación consolidada en 2026 y que siguen creciendo el interés por las experiencias presenciales, los

eventos corporativos y los formatos participativos.

Para Lastlap, este premio representa la segunda vez que obtiene el Gran Premio del Jurado de los Premios Eventoplus, después de lograrlo en 2021 por la San Silvestre Vallecana, y consolida su posición como uno de los principales actores en España en el diseño y producción de experiencias deportivas y de entretenimiento en directo.

Otros premios

Además del Gran Premio del Jurado por La LEC Summer Finals, Lastlap ha obtenido otros premios en esta edición de Eventoplus: Oro a Mejor Evento de Celebración por GTI 50 Fest para Volkswagen; Oro a Mejor Evento Promocional por La Caprichería Xmas Market para Baileys (compartido con La Más Chula); Plata a Mejor Evento de Impacto en Redes y Medios por LaLiga Community Challenge; y Bronce a Mejor Evento Promocional por Nike x Atlético de Madrid: Derbi (compartido con YY++).