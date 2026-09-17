La deuda media de los hogares endeudados en España se sitúa en casi 70.000 euros

La situación económica de las familias vuelve a situarse en el centro del debate tras la publicación de los últimos datos del sector. Un análisis elaborado por la empresa SIN DEUDA GROUP sobre una muestra de más de 4.000 expedientes gestionados desde el año 2020 sitúa la deuda media de los hogares endeudados en España en los 69.596 euros.

El informe pone de manifiesto la compleja realidad financiera que atraviesan miles de ciudadanos en su día a día. Entre las principales conclusiones destaca que el 64,92% de los hogares analizados presenta un nivel de endeudamiento elevado, lo que evidencia la presión económica que soportan frente al incremento del coste de vida y las obligaciones de pago adquiridas.

Perfil socioeconómico y vulnerabilidad

Más allá de la cantidad global que se debe, el estudio sociodemográfico aporta datos muy claros sobre quiénes sufren más esta situación. En este sentido, el análisis revela que el 66,46% de las personas que recurren a la gestión de sus deudas son solteras. Este dato dibuja un panorama en el que la falta de un segundo sueldo o de una economía familiar compartida encarece y dificulta el día a día, incrementando la vulnerabilidad ante imprevistos.

Los expertos señalan que estas cifras reflejan la necesidad de contar con un buen asesoramiento y herramientas financieras eficaces para evitar que los ciudadanos arrastren deudas durante demasiado tiempo. Al final, esta presión económica no solo afecta a los bolsillos, sino también al bienestar general de quienes la padecen.