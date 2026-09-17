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Reestablecida la circulación de AVE entre Córdoba y Málaga y la media distancia Sevilla-Málaga y Sevilla-Granada tras una avería

La incidencia se ha producido en los sistemas de señalización.

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Imagen de archivo de un tren AVE atresplayer.com

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Luis Alcantud
Luis Alcantud
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La circulación en Antequera Santa Ana había quedado interrumpida debido a una incidencia en la infraestructura. Poco antes de las 10:00 horas, Adif ha informado que la incidencia se ha solucionado, por lo que se reestablece la ciruclación ferroviaria.

La incidencia ha afectado a los trenes de larga y media distancia de alta velocidad que circulan entre Córdoba y Málaga. También había quedado interrumpida la circulación de media distancia Sevilla-Málaga y Sevilla-Granada por avería.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha comunicado la avería a través de redes.

En una entrevista en Onda Cero, el presidente de la Junta de Andalucía, había vinculado esta incidencia a la falta de mantenimiento e inversión, criticando que considera una "falta de preocupación por parte del ministro competente", en referencia a Óscar Puente titular del Ministerio de Transportes.

Ha señalado que la línea entre Sevilla-Madrid ha perdido un 30% de viajeros en el último año, así como el descenso notorio en los servicios de Cercanías, un millón de usuarios, que relaciona con la impuntualidad y averías: "Esto es lo que estamos sufriendo".

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