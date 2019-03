Díaz Ferrán: "Sólo se puede salir de la crisis trabajando más y ganando menos"

"Sólo se puede salir de la crisis de una manera, que es trabajando más y desgraciadamente ganando menos", aseguró Díaz Ferrán a las preguntas de los periodistas por la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC) de septiembre y la petición sindical de incluir cláusulas de revisión salarial en los convenios colectivos.



El presidente de la patronal, que participa en unas jornadas organizadas por la Asociación de Jóvenes Empresarios, recordó que en febrero la patronal firmó con los sindicatos, "por primera vez en la historia de la democracia", un acuerdo de negociación colectiva que prevé tres años de revisión salarial.



Al respecto, dijo que los empresarios siguen de acuerdo con lo que firmaron y que los sindicatos tienen que hacer lo mismo. En cualquier caso, subrayó que hay sectores en los que se ha obligado a bajar los salarios porque, insistió, "hay que trabajar más".



Los empresarios ya están ganando menos, incluso hay quienes están perdiendo, dijo, y los trabajadores "deben saber" que para conservar su puesto de trabajo el producto o servicio que salga de su empresa debe ser competitivo porque, sino lo es, la empresa termina cerrando y el trabajador que quiera cobrar más acaba por "no cobrar más que el paro", sentenció el dirigente de la patronal.



Para Díaz Ferrán, el aumento del IPC del 0,1% en septiembre, que situó la tasa anual en el 2,1%, no se debió a la reactivación de la economía sino a la subida del petróleo y de los impuestos, subida esta última que "no se tendría que haber producido". Agregó que el incremento de los precios, por tanto, "no es para estar eufórico".



El líder de la patronal recordó que en la democracia se empezó trabajando 48 horas semanales frente a las 40 horas "oficiales" o las 38 como media que se trabajan ahora.



En este sentido señaló que la junta de la CEOE del día 20 analizará un documento "consensuado" con las organizaciones sectoriales y que a partir de él, los empresarios comenzarán a negociarlo con los sindicatos, aunque adelantó que hay aspectos que deben acometerse de forma "absolutamente imprescindible".



Entre ellos citó la desaparición de la prórroga automática de un convenio si no se alcanza el acuerdo (la denominada ultra actividad) y el "ir mucho más al cuelgue de un convenio, que al descuelgue", es decir, hacer los convenios lo suficientemente atractivos como para que las empresas "se quieran colgar" a él.



Sobre la insistencia de los sindicatos por acometer la reforma de la negociación colectiva, Díaz Ferrán afirmó "que no tengan tanta prisa" y que "con buena voluntad" se alcanzará un acuerdo. En el caso de que eso no ocurra, opinó que el Gobierno "tendrá que gobernar" y después los ciudadanos decidirán si lo ha hecho bien o mal y, en las elecciones, "le votarán o no".



Recordó que el día 20 propondrá al Comité Ejecutivo de la patronal la convocatoria de elecciones y eludió decir si se presentará aunque afirmó que "sea el empresario que sea el que esté al frente de la CEOE seguro que será un buen presidente".