¿El Día del Trabajador es festivo? Qué pasa cuando las fiestas caen en fin de semana

El próximo 1 de mayo se celebra en España el día del trabajo y, según el calendario laboral vigente para este 2021, es día festivo. Pero, ¿qué sucede cuando el día festivo coincide en fin de semana? El día del trabajador 2021 cae en sábado y, para poder organizar nuestra agenda y planes, tenemos que saber qué ocurre en este caso. ¿Se traslada ese festivo a otro día? ¿Se mantiene igualmente en sábado y no afecta a nuestra jornada laboral de ninguna manera?

En ocasiones sucede que, cuando el festivo cae en fin de semana, se traslada al viernes anterior o al lunes posterior a dicho fin de semana. No obstante, hay que observar el total de festivos nacionales ya que cada comunidad autónoma reajusta su calendario en función a sus intereses. En este 2021 disfrutamos de 14 días festivos de los cuales ocho son festivos nacionales y no podrán ser eliminados del calendario ni sustituidos por ningún otro día. Cuatro quedan a decisión de la comunidad autónoma y otros dos se colocan a conveniencia de cada ayuntamiento para tener en cuenta las festividades locales.

Cuando el 1 de mayo cae en sábado, ¿se traslada el festivo a otro día?

Como te comentábamos, los ocho festivos nacionales no pueden ser eliminados del calendario ni sustituidos por otro día, por lo tanto, aunque el sábado 1 de mayo celebremos el día del trabajador y sea festivo, este no se traslada a otra fecha. Según la legislación vigente, cuando un festivo coincide con un día que no es laborable para el trabajador, la empresa no está obligada a darle un día de descanso adicional por dicho festivo.

Cuando un festivo cae en sábado, aunque tu jornada habitual sea de lunes a viernes, no tendrías derecho a disfrutar de dicho festivo en otro momento salvo que se especifique de otra manera en el convenio por el que se rija tu contrato laboral. Así viene determinado por la jurisprudencia ya que se considera un día de la semana laborable.

El lunes 3 de mayo: festivo en Madrid, pero por otro motivo

Cada comunidad autónoma puede señalar hasta cuatro días festivos en el calendario nacional y, en este caso, la única comunidad autónoma que podrá disfrutar de un fin de semana largo será la Comunidad de Madrid, pero no por motivo del día del trabajo sino porque celebran el Día de la Comunidad de Madrid. El 2 de mayo se celebra cada año en la capital su festivo autonómico conmemorando el aniversario del primer levantamiento popular ocurrido en España contra las tropas de Napoleón en 1808.

Al caer este año la festividad del Día de la Comunidad de Madrid en domingo (2 de mayo), se traslada al lunes 3 de mayo. Esto permitirá a los habitantes de la capital disfrutar de un fin de semana largo en el que se espera que las agradables temperaturas primaverales acompañen. También estarán de suerte los habitantes de Santa Cruz de Tenerife ya que el lunes 3 de mayo celebran el Día de la Cruz y es festivo de carácter local.

Sea donde sea que te encuentres y aunque te pille trabajando, ¡Feliz día del trabajador!