Joaquín, multado mientras su inquiokupa alquila habitaciones como "suite": "Me están embargando la nómina con 500€"

Joaquín, su esposa y sus hijos viven en Reus, pero en casa de unos amigos. Un inquiokupa dejó de pagarle el alquiler hace tres años y desde entonces no recibe ni un euro por su vivienda. Su historia y su familia es la de muchas personas que, de la noche a la mañana, se ven obligadas a dejar su casa porque alguien decide dejar de pagar y además se queda dentro.

Hace más de tres años, alquilaron su vivienda a una familia que, al principio, parecía cumplir con sus obligaciones. Pero pronto la situación cambió, dejaron de pagar el alquiler, y lejos de marcharse, se quedaron en la casa. Por si fuera poco, Joaquín se llevó una sorpresa cuando encontró su propia vivienda anunciada en una plataforma de viajes.

El inquiokupa estaba alquilando una de las habitaciones de la casa como si fuera una "suite" para turistas. "Tengo testigos que hasta el día de hoy sigue habiendo personas en la habitación de arriba como alquiler de habitación", cuenta Joaquín,

Pero la historia no termina aquí. Al descubrir el anuncia, las autoridades pusieron a Joaquín una denuncia por tener una vivienda turística sin licencia. "Llevo tres meses que me están embargando la nómina con 500€", explica, lo que quiere decir que además de no recibir dinero del alquiler tiene que pagar una sanción por algo que ni siquiera está haciendo él.

"Estoy renunciando a cosas de mis hijos por una gente que no me toca a mí", lamenta. La situación es especialmente dura porque, al no poder contar con los ingresos del alquiler y tener que hacer frente a una multa injusta se han tenido que ir a vivir a casa de unos amigos que les han abierto las puertas mientras esperan poder recuperar su hogar. "Nos siguen dejando vivir en su casa, pero queremos recuperar la nuestra", afirma.

Por su parte, los inquiokupa justifica su permanencia en la vivienda diciendo que son una familia vulnerable. Sin embargo, los vecinos no lo ven así. Según han contado a Antena 3 Noticias su nivel de vida es alto y no parece que tengan problemas económica.

Cuando se les ha preguntado por la situación, la repuesta del inquiokupa es tajante: "No quiero dar respuestas" o "es mentira todo". Además asegura que tienen un contrato, pero la verdad es que venció en 2022 y, desde entonces, no han pagado ni un solo mes de alquiler.

Cataluña sigue siendo la Comunidad Autónoma con más usurpaciones y allanamientos de morada, sumando casi 1.000 más respecto al año anterior. En 2024 tuvo un total de de 7.009 casos. Le siguen Andalucía con 2.207 y la Comunidad Valenciana con 1.767.

¿Qué es la inquiokupación?

A diferencia de la okupación, cuando una persona accede a una casa y permanece dentro y en la mayoría de las veces no conoces a la persona, la inquiokupación actúa diferente. Se trata de personas con las que el propietario del inmueble ha tenido contacto con ellas para alquilarles su propiedad. En el momento en el que dejan de pagar la renta se les acuña este nuevo término.

