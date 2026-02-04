Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenido en Málaga el 'estafador del amor' que obtuvo más de 100.000 euros engañando a mujeres vulnerables

El hombre habría estafado a varias mujeres mediante engaños sentimentales y manipulación psicológica. Su pareja, de 44 años, también ha sido detenida por su presunta colaboración en el fraude.

Policía Nacional

Luis F. Castillo
La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 45 años acusado de obtener más de 100.000 euros a través de estafas sentimentales a mujeres a las que manipulaba emocionalmente para pedirles dinero. En la operación también ha sido arrestada su pareja sentimental, una mujer de 44 años, que presuntamente actuaba como cómplice, según ha informado este miércoles el cuerpo policial en un comunicado.

La investigación revela que el detenido contactaba con mujeres a través de redes sociales, se ganaba su confianza y creaba un vínculo emocional con ellas. Una vez establecida la relación, comenzaba a solicitarles dinero alegando distintos problemas personales, hechos sobrevenidos o supuestas inversiones.

Modus operandi

Entre los engaños detectados por los agentes figura la falsa afirmación de que había sido secuestrado, solicitando dinero urgente para su liberación. En otras ocasiones aseguraba haber ingresado en prisión y encontrarse en un módulo de aislamiento, o decía necesitar ayuda económica porque su vida corría peligro. También utilizó como pretexto supuestos problemas con la hipoteca y la vivienda.

Una de las víctimas denunció los hechos en comisaría tras descubrir que el dinero que creía haber prestado de forma desinteresada a quien consideraba su pareja era, en realidad, parte de una estafa. Con el mismo método, el detenido engañó a otras mujeres, una de ellas localizada en Mislata, en la provincia de Valencia.

El papel de su pareja

El papel de su pareja era clave en el fraude. Según la investigación, se hacía pasar por hermana o prima del estafador, reforzaba las coartadas y respaldaba las mentiras. Incluso llegaba a intercambiar mensajes con las víctimas, llamándolas cuñadas, con el objetivo de dar credibilidad a las historias inventadas.

Los agentes han constatado que gran parte del dinero obtenido se destinaba a la compra de sustancias estupefacientes, a operaciones de comercio de alto riesgo y a la adquisición de bienes, entre ellos un vehículo.

La investigación continúa abierta y no se descarta la existencia de nuevas víctimas. Por ello, la Policía Nacional anima a cualquier persona que haya sufrido hechos similares a que los denuncie.

