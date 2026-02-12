Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Rafa Escudero, tras el accidente de Adamuz: "El Gobierno se empeñó en justificar que todo estaba bien, fue un error"

Rafa Escudero analiza la actualidad del sistema ferroviario español en las Noticias de la Mañana.

Ángela Clemente
Publicado:

Tres sindicatos minoritarios decidieron seguir adelante con las jornadas de huelga programadas consiguiendo cancelar varios trayectos de AVE, media distancia, convoyes regionales y Cercanías. Manu Sánchez aborda la situación en las Noticias de la Mañana de la mano de Rafa Escudero secretario general del sindicato ferroviario.

Rafa Escudero señala que "la responsabilidad es del Ministerio de Transportes y de la Dirección General de Organización y Talento del Grupo Renfe", ya que cuando el día 9 los sindicatos mayoritarios decidieron desconvocar las huelgas, "se les ocurrió que era buena idea retirar los servicios mínimos que se habían decretado desde el ministerio para la huelga cuando estábamos todos los sindicatos con el argumento de que como éramos minoritarios no iba a haber seguimiento".

De esta manera, señala Escudero, "la huelga se ha desarrollado martes y miércoles sin servicios mínimos", por lo que considera que "habrá que pedirle explicaciones a quién decidió retirar los servicios mínimos porque ha generado un perjuicio mayor".

"Que los accidentes no hayan sido en balde"

Ante la previsión de futuro, Escudero cuenta que "la idea es que esto no acabe aquí, que los accidentes no hayan sido en balde, y que tengamos que seguir peleando por arreglar el deterioro que tiene actualmente el ferrocarril" en nuestro país. Señala que le darán "una vuelta a una serie de propuestas que tenemos en mente de movilización" y se comunicarán en un futuro.

Insiste Escudero en que "hay que seguir peleando para conseguir solucionar el grave problema que tiene el ferrocarril en estos momentos". "Hay que ponerse a arreglar ya todos los puntos negros que tenemos en la infraestructura".

No descartan nuevas huelgas

El secretario general del sindicato ferroviario explica que no descartan nuevas movilizaciones, puesto que "nuestros órganos de dirección se van a reunir y vamos a analizar la situación y hacer propuestas también a los otros dos sindicatos que han mantenido la huelga junto al sindicato ferroviario, vamos a hablar con ellos y a intentar buscar consenso en cómo le damos continuidad a esta movilización".

"El Gobierno se empeñó en justificar que todo estaba bien"

Acerca de la comparecencia del presidente del Gobierno este miércoles en el Congreso donde defendió que la vía de Adamuz cumplía todos los "protocolos de mantenimiento", Escudero precisa que desde un primer momento, "el Gobierno se empeñó, con el ministro a la cabeza, en la posición de justificar que todo estaba bien, convencer a todo el mundo de que todo estaba bien y eso me parece que fue un error que por lo que vimos en el Congreso no modifican, creo que hubiese sido mas acertado tener un poco de humidad y decir 'aquí ha pasado algo, es evidente, vamos a investigar hasta sus últimas consecuencuas, vamos a poner todo de nuestra parte para solucionar esos problemas".

