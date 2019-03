Detenidas cinco personas durante la marcha de los taxistas en Madrid

La Policía Nacional ha intervenido tras varios incidentes entre los participantes y quienes no han secundado la movilización. Las personas implicadas están acusadas de desordenes públicos y atentados contra los agentes de la autoridad.



Los antidistrubios han cargado contra los taxistas que se manifestaban en Madrid en las inmediaciones de la Plaza de Cuzco. La actuación ha sido de forma puntual y disuasoria y se ha llevado a cabo con pelotas de goma



La marcha ha sido organizada por varias asociaciones de taxistas en protesta por la ley de Ordenación del Transporte Terrestre



Los taxistas han cortado el Paseo de la Castellana en los dos sentidos, a la altura de Nuevos Ministerios, y un grupo de unos 50 se ha dirigido hacia un taxi que circulaba con pasajeros y ha golpeado al vehículo, que ha quedado "reventado", según testigos presenciales.



La manifestación apenas ha avanzado cien metros desde su inicio. Algunos de los taxistas han abandonado por unos momentos el grueso de la manifestación para dirigirse corriendo hacia la calle Raimundo Fernández Villaverde, por donde circulaba un taxi con pasajeros. Según los testigos, ese grupo de taxistas ha abordado el vehículo y "le han reventado, arrasando puertas y todo".



Según fuentes de la organización, a la marcha han acudido unas 2.000 personas de fuera de la Comunidad de Madrid, que portan pancartas en las que se puede leer: "Cuidamos a nuestros usuarios", "Por un ley nacional que no deje indefenso al sector del taxi y que proteja al usuario", "Por un servicio de calidad", o "No a la desregularización".



El secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, se ha reunido con representantes del sector del taxi para intentar consensuar una resolución que permita desconvocar la huelga nacional prevista para el próximo 1 de agosto contra la liberalización de los vehículos de alquiler con conductor.



En declaraciones a los medios de comunicación, Rafael Catalá ha avanzado que Fomento mantendrá contactos con el sector durante todo el fin de semana con el propósito de "deshacer los malos entendidos" y asegurar que se desconvoque el paro de la próxima semana y "se garantice a todos los ciudadanos los servicio de taxis".



Por ello, Catalá ha intentado tranquilizar al sector del taxi al asegurar que el Gobierno sólo busca garantizar la seguridad "sin incertidumbre" del sector del taxi y establecer un modelo que fortalezca su posibilidad de prestar servicios a los ciudadanos sin tener una amenaza de generar una competencia impropia".



Por el contrario, las asociaciones de taxistas sostienen que el anteproyecto de la Ley de Ordenación de Transportes muestra la cara intención del Gobierno por liberalizar el sector de vehículos de arrendamiento con conductor, abriendo la puerta a una posible pérdida de mercado para el gremio.

Esta protesta precede a la huelga nacional de taxistas prevista para el próximo 1 de agosto a partir de las 06.00 horas, en una jornada en la que también se esperan movilizaciones en toda España.

Las asociaciones de taxistas contra los actos violentos

El secretario de la Asociación Gremial de Autotaxi de Madrid (Agam), Miguel Ángel Leal, ha señalado que su organización, una de las tres convocantes de la manifestación de taxistas de esta mañana, no comparte actitudes violentas y ha pedido compresión al Gobierno porque "la gente está muy nerviosa".