Las descargas ilegales en España aumentaron más del 40% en 2012

La piratería en Internet no tiene fin. Las descargas ilegales se disparan. La mitad de los internautas españoles accede ilegalmente a contenidos digitales. Según un estudio, la tasa media de piratería alcanzó el 86% en 2012. Héctor Jiménez, director de estudios de GFK, afirma que uno de cada tres internautas asegura que "no pasa nada por piratear" y que la industria "no va a tener ningún dolo".

Pero la realidad es bien distinta. Las descargas masivas causan pérdidas millonarias a todo el sector, hasta 15.200 millones de euros, sobre todo en música y películas. No sólo eso, se ha dejado de generar casi 25.000 puestos directos y 124.000 indierectos por culpa de la piratería. El estado también es otro damnificado. Las arcas han perdido casi 500 millones por esas actividades ilícitas.

En Europa tenemos la medalla de oro, España es el país que más piratea, por delante de italia. Por eso, el sector pide que se cumpla la ley para combatir ese fraude a la propiedad intelectual.