El déficit de las CCAA se situó en 2012 en el 1,73% del PIB, un 0,23% más de lo previsto

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado, en rueda de prensa, que las comunidades autónomas registraron un déficit del 1,73%, desviándose así en un 0,23% del objetivo, situado en el 1,5%.

La mayoría de las CCAA cumplieron el año pasado el déficit del 1,5% previsto, once en total, con Extremadura a la cabeza (0,69) y la Comunidad Valenciana a la cola (3,45), según los datos hechos públicos por el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La media de todas ellas sin embargo se encuentra por encima del objetivo, en el 1,73 por ciento.

Las autonomías que se han quedado por encima del déficit máximo autorizado han sido Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía, Islas Baleares y Murcia.

En la presentación de los datos, el ministro de Hacienda comunicó que el déficit público de 2012 sumó 70.822 millones de euros en 2012, y alcanzó el 6,74% del PIB sin tener en cuenta el impacto de 3,25 puntos que tuvieron las ayudas a la banca recibidas de Bruselas.

"No habrá necesidad de nuevas medidas en 2013", dijo Montoro

Este dato supone cuatro décimas más de lo previsto, por lo que Montoro ha insistido en que el Gobierno no puede relajarse porque supone "ofrecer credibilidad" a los socios españoles.

Según los datos que ha ofrecido Montoro, el estado central tuvo un déficit del 3,83 % del PIB (frente al 3,5 % previsto), mientras que las comunidades autónomas registraron el 1,73 % (frente al 1,5 %) y las entidades locales, el 0,20 % (frente al 0,3 % previsto). La Seguridad Social cerró con un déficit del 0,96 % frente al equilibrio previsto.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que no tomará nuevas medidas de ajuste en el año 2013 porque no será necesario. "No habrá necesidad de nuevas medidas", ha señalado Montoro en una rueda de prensa para presentar el cierre de la ejecución presupuestaria de 2012, donde ha recordado que el Presupuesto del Estado ya está en marcha.



Además, ha asegurado que la mayoría de las CC.AA. también han aprobado sus Presupuestos y el resto está en una "fase bastante madura", por lo que "no hay razón alguna" para introducir nuevas medidas en 2013.