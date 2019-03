Rajoy anuncia que el déficit público de 2012 fue del 6,7%

Zapatero y el 'No a la guerra' han saltado a la palestra de la actualidad política en la primera sesión de control al Gobierno tras el Debate del Estado de la Nación. La economía ha vuelto a enfrentar al Presidente del Gobierno con el líder de la oposicón, mientras Rubalcaba ha tirado de guión para pedir medidas que acaben con esta "dramática" situación Rajoy ha contraatacado con las cifras que ya había insinuado en el Debate del Estado de la Nación y ha hecho uso de la ironía para recordar las promesas de pleno empleo que en su última legislatura llevó a cabo el anterior líder socialista.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que los Presupuestos de 2013 "anuncian el fin de la recesión" y para dar contundencia a esta afirmación ha anunciado que el déficit público del 2012 fue del 6,7% del producto interior bruto, cuatro décimas superior a lo previsto.

El 'rifi-rafe' económico transcendió a las 'dos Sorayas' y cada una se acogió a la cifra que más cobija a su partido. Para los socialistas el dato real del déficit público es del 10,2%, ya que incluyen la ayuda a la banca, mientras que para los pulares la cifra es la avanzada por Mariano Rajoy y que para Saénz de Santamaría "es la medida de nuestra credibilidad".

Apartando los números, Soraya Rodríguez ha preferido contraatacar con la corrupción y ha asegurado que desde que Bárcenas apareció en los periódicos "viven amenazados por una taque de ansiedad" y añadió "me gustaría que a alguien le diera un ataque de dignidad" después de acusar al Gobierno de gestionar día a día en una mentira. Y Santamaría ha respondido con otro ataque: "Qué difícil debe ser controlar al Gobierno cuando se ha perdido el control de la bancada".

Italia también ha tenido hueco en la sesión de control, la situación de "difícil gobernabilidad" que vive el país tras sus últimas elecciones están provocando grandes presiones en los mercados, Mariano Rajoy ha reconocido esta situación y ha asegurado que gracias a la mayoría que tiene su partido en España hay mayor estabilidad.

"Los Presupuestos de 2013 anuncian el fin de la recesión"

Tras las intervenciones de los dos líderes de partido le ha tocado el turno al ministro Montoro y a las polémicas que algunas de sus declaraciones han cosechado jornada a jornada, la última la de los actores españoles que no tributan en el país, por la que hoy el socialista José Andrés Torres, lo ha acusado de guardar "una particular inquina con el mundo de la cultura" y le ha recordado el famoso y pasado 'No a la guerra'.

El titular se ha limitado a matizar sus palabras y ha explicado que "lo único que dije es que hay actores que no siendo residentes en España no pagan sus impuestos aquí" por lo que les sugirió que cambiasen su lugar de residencia para hacerlo. Montoro respondió también a una cuestión sobre el futuro proyecto de Eurovegas para aclarar que el Gobierno "no va a hacer ninguna modificación" en lo referente al marco legislativo.

El ministro de Hacienda ha querido tender también la mano al resto de grupos políticos al asegurar que "hemos atravesado un año juntos tremendamente difícil. Este debe ser el año de salir juntos de la crisis". Y precisamente cuando los ánimos parecían más calmados la portavoz socialista, Soraya Rodríguez ha vuelto a pedir la palabra y ha calificado de "inaceptable" la actitud de Montoro sobre sus amenazas y su "comportamiento propio de regimenes dictatoriales", después de que él haya lanzado al final de su intervención que hay algunos diputados que "no pagan fielmente" sus impuestos.