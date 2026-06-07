150 millones de euros: El impacto económico de la visita del papa

La llegada del pontífice se nota en los principales indicadores turísticos. Las reservas de vuelos, trenes y viajes en coche compartido este fin de semana han registrado un gran aumento respecto al año pasado. Esto se refleja de forma evidente en los hoteles. En Madrid, la ocupación supera el 85% este fin de semana y el precio medio por habitación alcanza los 637 euros por noche.

Negocios hasta arriba

A muchos negociosse les ha adelantado eso de hacer el agosto y es que son muchos los peregrinos que llenan la capital este fin de semana: extranjeros, nacionales y vecinos. "A tope, a tope", resume Jéssica, camarera de El Perro y la Galleta. Los primeros comenzaban a llegar al restaurante incluso antes de la apertura: "Nos tocaban la puerta, pero abrimos a las 10". Una vez levantada la persiana, las mesas se llenaban rápidamente. "Hemos venido a la misa, pero se han cansado mis hijas y he dicho: a desayunar", comenta una vecina madrileña.

La misma situación se repite en otros establecimientos de la capital. La barra llena, los camareros trabajando sin parar y aún no ha llegado el momento de más aglomeración. "Estamos esperando a que vengan a comer después de la misa", cuenta Esther, camarera de la Taberna Elcano. Entre rezos y oraciones hay quienes aprovechan, incluso, para hacerse la uñas.

Otros cerrados

Una imagen que contrasta mucho con la de otros que han preferido cerrar, en muchos casos, por temor a no poder acceder a sus locales. "Los bares nos han dicho que cerraban hoy", explica Patricia, una farmacéutica. Al parecer, su farmacia es lo único que permanece abierto en la calle. ¿Los productos más vendidos? Tiritas y agua. Siete días de visita en los que la economía no descansa.

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