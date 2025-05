El CNI investiga el apagón: ¿Ignoró Red Eléctrica los avisos antes del colapso?

La investigación sigue, y por lo que dice el Gobierno, parece que va para largo. La cuestión es saber qué pasó antes. Ya se registraba algo "raro", y según fuentes de las eléctricas, no se hizo nada. Pero también hay que averiguar qué pasó después. Es decir, por qué cuando surgió el problema, no hubo ningún plan B para evitar el apagón.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ya está analizando todo. La clave está en la llamada "caja negra" del sistema eléctrico: un registro minuto a minuto de lo que ocurrió antes, durante y después del incidente. "No es fácil, ¿eh? Tú sabes lo que es la caja de datos que se ha llevado el CNI... lo que hay que analizar ahí", asegura Fernando Ley, experto en energía. Los datos podrían arrojar luz sobre por qué no se evitó el apagón.

El sistema avisó, los expertos alertaron... ¿y Red Eléctrica?

Según Antonio Turiel, investigador del CSIC, "ya veíamos signos de poca estabilidad en la red desde por lo menos media hora antes del incidente".

Las fluctuaciones comenzaron desde las 12 de la mañana e incluso once minutos antes ya estuvo a punto de colapsar la red. "Hubo avisos", insiste. Finalmente, Red Eléctrica actuó: "Desconectando todo lo que tenía que desconectar para salvaguardar la red. Para evitar el desastre total y que no se nos haya estropeado ni a ti el secador", afirma Fernando Ley.

Investigación: ¿pudo Red Eléctrica evitar el apagón?

Pero la pregunta es si se podría haber evitado llegar a ese punto. Los datos apuntan a que sí. "La semana anterior hubo una parada no programada de la refinería de Cartagena. Y eso es grave", recuerda Fernando. Seis días antes del apagón casi ocurre lo mismo. Las renovables estaban disparadas y varias compañías alertaron a Red Eléctrica.

"Hace tiempo que se sabe que hay que invertir en estabilizar la salida de la nueva renovable", advierte el científico del CSIC. Este es otro punto importante en el que inciden los expertos.

La gran cantidad de plantas de renovables que no tienen estabilizadores y no se pueden controlar. La normativa solo obliga a las que se instalen desde 2022. El experto Fernando Ley lanza una advertencia más: "Tal y como se quiere llevar esto, es insostenible. Y me lo dijeron hace un año. Esto se podría haber evitado con inversión. Es lo que pasa los domingos en Madrid cuando entramos todos por la tarde". La investigación determinará qué no se hizo bien, y sobre todo, quiénes son los responsables.

