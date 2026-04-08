Salen a la luz unos audios que revelan que el Gobierno sabía que habría un apagón: "Creo que vamos a ver un cero gordo"

En menos de un mes se cumplirá un año del apagón que dejó sin electricidad a todo el país durante el 28 de abril de 2025. Un suceso que se originó por una sucesión de advertencias técnicas que no se atendieron a tiempo. Ahora, nuevas grabaciones internas de operación ponen de manifiesto que Red Eléctrica de España ya tenía constancia desde enero de 2025 de la inestabilidad del sistema eléctrico. En los audios filtrados, un operador de EDRD Barcelona advertía de la situación en la central de Ascó, donde reconocía que estuvieron "a punto" de que se desconectara algún grupo: "Si saltan nos quedamos a cero", señalaban.

En otro momento del audio, desde la propia Red Eléctrica se alertaba de fuertes oscilaciones en la red. Como ejemplo, mencionaban el caso de Esplugues, donde la tensión habría caído en 400 kilovoltios: "Ha sido una oscilación muy, muy bestia. Así que no sé, tendrán que analizarlo con las empresas y ver qué pasa. Lo que no puede ser es que nos suelten generación", criticaban.

Las conversaciones también reflejan la preocupación de los operadores por problemas crecientes, especialmente en áreas con alta penetración de energía solar. Según explicaban, este tipo de generación presenta diferencias clave respecto a la eólica: "La solar no es como la eólica; la eólica lleva inercia, pero la solar depende de que alguien pulse un botón y, si no se regula bien, puede provocar problemas", admitían.

El audio consultado corresponde al 31 de enero de 2025. En ese momento, los trabajadores ya señalaban que este tipo de incidencias ocurrían "muchas veces", aunque subrayaban que lo sucedido ese día había sido "muy exagerado". Además, anticipaban que el episodio daría lugar a análisis internos: "Habrá reuniones, porque hoy ha sido muy gordo. Todos los distribuidores lo habéis visto. Se hará un informe o algo", comentaban.

Semanas después, la preocupación se intensificó. Otro audio revela que, poco antes del apagón, la inestabilidad de las tensiones estaba vinculada a la falta de inercia en el sistema, es decir, a la escasa presencia de grupos de generación convencional en funcionamiento.

En una conversación fechada el 7 de abril, apenas 21 días antes del apagón, operadores de Red Eléctrica en Sevilla reconocían la gravedad de la situación: hablaban de "un problemón brutal con las tensiones" y advertían de que la inestabilidad no era un fenómeno localizado, sino generalizado en todo el país: "Es en todas las provincias. Estamos así en toda España", afirmaban. Mientras que el mismo día del apagón, desde Sevilla lo veían venir: "Nos cargaremos algo y todo. Estaba hablando con un compañero, creo que vamos a ver un cero gordo".

"Red eléctrica no falló"

Desde red eléctrica informan que se remite a los informes oficiales de todos los organismos nacionales e internacionales que han investigado el incidente durante meses y que coinciden en señalar que Red Eléctrica cumplió todos los protocolos y normativas el 28 de abril: Red Eléctrica no falló.

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