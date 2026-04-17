La CNMC abre expedientes sancionadores por el apagón y cree que tuvo origen multifactorial

Este viernes, 17 de abril, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha anunciado que cree que el apagón del pasado 28 de abril de 2025 tuvo un origen multifactorial por varios sucesos que desequilibraron el sistema y ha iniciado varios expedientes para analizar lo ocurrido, según la normativa del sector eléctrico. A raíz de la apertura de expedientes, se han detectado "indicios de infracciones de la normativa sectorial, en periodos prolongados de tiempo, que deben ser investigados formalmente, aunque no constituyan por sí solos la causa del incidente", informaron en un comunicado.

En concreto, la CNMC ha detectado varios indicios de incumplimiento, algunos se han desarrollado en periodos prolongados de tiempo y estos habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico. Además, podrían ser constitutivos de infracciones administrativas. Por otra parte, el análisis de la Comisión asegura que el sistema eléctrico español contaba el 28 de abril "disponía en el momento del incidente de herramientas normativas y regulatorias, así como mecanismos para garantizar el suministro".

Varias causas afectaron al sistema

Además de los indicios de infracciones de la normativa sectorial, la CNMC indica que otro de los fallos de ese día fueron las medidas que se realizaron para amortiguar las causas que se dieron antes del apagón, ya que contribuyeron a precipitar el colapso. En el documento se indica que "el día del incidente se produjeron fenómenos oscilatorios que motivaron que se tomasen medidas de amortiguamiento que contribuyeron a incrementar las tensiones del sistema, ayudando a precipitar el incidente, poniendo de manifiesto necesidades adicionales del sistema eléctrico para detectar y hacer frente a las mismas".

En el informe de la CNMC, publicado casi 24 horas antes de que el organismo europeo que investiga el apagón publicara el suyo, señala que en los minutos previos al cero eléctrico, se perdieron de manera repentina 525 MW de generación y 317 MW correspondían a generación distribuida de pequeña potencia (menor que 1 MW), apuntan que "el operador del sistema no pudo anticipar este comportamiento debido a la falta de observabilidad de estas instalaciones en las redes de distribución".

Por otra parte, también aparecen fallos en el reabastecimiento del sistema y en la investigación que hubo después. En primer lugar, la CNMC destaca que no fue posible poner en marcha instalaciones primordiales para reponer el sistema por fallos en la teleoperación. Además, indica que algunas instalaciones no cumplieron la normativa por falta de disponibilidad de los registros de parámetros, oscilografía y datos de perturbación, hecho que también complicó la investigación.

Falta de datos para la investigación

La Red Eléctrica de España y el Ministerio para la Transición Ecológica se han pronunciado sobre el informe de la Comisión. En el caso del operador del mercado, coincidiendo con "la necesidad del cumplimiento de la normativa y regulación vigente", mientras que el organismo dirigido por Sara Aagesen ha celebrado la coincidencia de que el informe considere, como hizo el de los expertos del ministerio, "que el sistema eléctrico disponía en el momento del incidente de herramientas normativas y regulatorias, así como de mecanismos, para garantizar el suministro".

Del mismo modo, agradecen la lista de recomendaciones de mejora que presenta el análisis de la CNMC, que incluye casi todas las vertientes del sistema y que estructura por distintos grados de urgencia. En un corto plazo, se centra en reforzar algunas de las medidas que se aprobaron en el último año, como la limitación de las rampas de producción de las instalaciones renovables. A esto se le añade que se revise la normativa del control de tensión para mejorar los tiempos de respuesta y hace un nuevo llamamiento a avanzar en las interconexiones con Francia.

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