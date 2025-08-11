"Las cucarachas salían de debajo de los muebles": La terrorífica experiencia de una familia en unos apartamentos de Zahara de los Atunes

"Sin duda, el mejor alojamiento en Zahara de los Atunes está en una de estas urbanizaciones. Todas ellas con su encanto". Eso era lo que pensaba encontrarse una familia madrileña que buscaba disfrutar de unos días de descanso en Zahara de los Atunes (Cádiz). Pero lo que se encontraron en realidad nada tenía que ver con la descripción que anunciaba la empresa de apartamentos vacacionales en su página web. Ya de entrada la cosa pintaba mal, nada más acceder en la vivienda empezaron a descubrir los desperfectos. "Toda la pared está llena de ronchones, de suciedad", explica una de las hijas y la situación no hace más que empeorar al continuar el recorrido por el piso: "Las verjas están oxidadas y el césped en muy mal estado, descuidado", añade incrédula.

Enchufes descolgados y paredes rajadas

No solo denuncian una cuestión de estética, si no también de seguridad porque la mayoría de los enchufes del apartamento "estaban descolgados" y algunas paredes rajadas. Sin embargo en los anuncios que hay en su página web no aparece nada de esto.

Cucarachas correteando por el piso

La cosa empeora en el momento en el que se dan cuenta de que tienen unas compañeras de piso inesperadas. Las cucarachas corrían por el suelo como si ellas también hubieran alquilado el piso. Por todo ello les han cobrado 200 euros la noche y encima tuvieron que esperar a entrar más de lo que debían. "Nos llamaron la noche de antes, nos dijeron que había una tubería rota. En realidad habían alojado a otra familia", denuncian. Antena 3 Noticias ha intentado contactar en reiteradas ocasiones con los encargados de estos apartamentos, sin éxito.

Por desgracia, esto es algo bastante habitual, por eso, lo mejor es mirar bien las reseñas. Otros viajeros siempre pueden darnos pistas de lo que nos vamos a encontrar.

